 

Самые красивые места для фотосессий в парках Москвы

12.09.2022, 20:05, Разное
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Зона “Обитаемый остров” в саду имени Баумана (метро “Комсомольская”, “Красные ворота”, “Курская”) – отличное место для фотосессии в скандинавском стиле. Комплекс небольших павильонов, обшитых деревом и покрашенных в разные цвета, работает с 2013 года. Здесь есть кафетерии, детские центры, магазины пластинок.

Старинный грот “Бельведер”, который можно найти в этом же саду, тоже подойдет для необычной съемки. Грот располагается у подножия небольшого холма с пологими склонами. На вершине – смотровая площадка.

Зону отдыха “Красногвардейские пруды” (метро “Деловой центр”, “Выставочная”, “Улица 1905 года”) оценят любители урбанистики, ведь рядом располагается “Москва-Сити”. Самые красивые фото с видом на небоскребы можно сделать с деревянной набережной Верхнего Красногвардейского пруда.

Необычные фотографии в урбанистическом стиле получатся и в парке Олимпийской Деревни (метро “Мичуринский проспект”, “Проспект Вернадского”, “Юго-Западная”). На крыше фитнес-клуба – небольшая смотровая площадка с видом на город. Хорошим фоном может стать и сам павильон, выполненный из стекла.

Также для фотосессии имеет смысл посетить народную обсерваторию Парка Горького (метро “Парк Культуры”, “Октябрьская”), расположенную справа от главного входа. Вечером здесь включаются светильники, напоминающие звезды.

А в парке “Горка” (метро “Китай-город”) есть красивые цветники и беседки. Главное, выбрать отличный ракурс. Также стоит обратить внимание и на находящийся здесь объект культурного наследия -усадьбу Тургеневых — Боткиных. Это тоже хорошее место для фотосессии.

Те, кто живет недалеко от парка “Северное Тушино” (метро “Планерная”), могут посетить смотровую площадку с видом на акваторию Химкинского водохранилища и Ленинградский
мост. Ориентир – Алешкинский пруд.

И напоследок – искусственный водопад в зоне отдыха “Покровский берег” (метро “Водный стадион”). Это небольшая территория возле Химкинского водохранилища. Отличный вид на акваторию вдохновит многих, ведь место действительно атмосферное.


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