 

Мгновенно сотрут с лица пару лет: тенденции стрижек осени для женщин-шатенок за 50

12.09.2022, 19:45, Разное
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Наверняка вы согласитесь с тем, что стрижки для женщин за 50 должны омолаживать. Если так, то для вас есть прекрасная новость. В трендах осени есть много красивых моделей, которые однозначно позволят вам сбросить несколько лет, а то и десятилетий.

Многослойный или воздушный боб

Очень стильная прическа, которая подчеркивает красоту волос и создает впечатление дополнительного объема, благодаря оригинальной технике выполнения стрижки.

Челка поможет спрятать небольшие морщинки на лбу, удлинение к лицу отвлечет внимание от второго подбородка. Вы будет выглядеть молодо, женственно и очень эффектно.

Волосы длиной до плеч

Они замечательно смотрятся на шатенках в возрасте за пятьдесят. Это оптимальная длина, которая позволяет носить их распущенными или иногда собирать в небольшой хвостик или пучок.

Завейте их в легкие волны, выберите пробор сбоку или посередине, отличным решением будет сделать челку.

Каскад

Отличная прическа для женщин среднего возраста. Многослойная прическа с челкой замечательно обрамляет лицо, помогает визуально добавить объема волосам. Они выглядят более пышными, шелковистыми и здоровыми.

Полупучок

Эта прическа дает возможность продемонстрировать красоту своих длинных локонов. Отделите волосы горизонтальным пробором от уха до уха и соберите верхнюю часть в хвостик. Затем оберните его вокруг своей оси, а после, вокруг основания хвоста, закрепите кончики шпильками или невидимками. Можно сделать облегченный полупучок, отделив по пряди у лица и собрав волосы в центре затылочной части. Волосы не будут падать на лицо, что говорит о практичности прически, а также обретут оригинальную форму, что еще раз указывает на красоту укладки.

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Пикси с боковым пробором

Очень стильная и привлекательная прическа для представительниц прекрасного пола за пятьдесят, которая однозначно молодит и является очень практичной. Стрижка выполнена в технике, которая помогает удерживать форму и каждой пряди занимать свое место даже без укладки. Очень удобная прическа, которая прекрасно смотрится в качестве повседневной, а также не менее привлекательно выглядит в качестве нарядной или деловой.

Винтажные локоны

Очень красивая прическа, которую предпочитают многие знаменитости. Классика никогда не выходит из моды, а красивые локоны только подчеркивают красоту волос. Именно женщинам-шатенкам за 50 такая прическа подходит практически идеально. Вы можете добавить некоторые элементы, чтобы создать модель по своему вкусу (например, челку).

Прическа с пробором посередине и мягкими локонами

Прическа идеально подходит для темных волос, и тем более отлично смотрится на представительницах прекрасного пола возрастом за 50. Выберите самую оптимальную длину, и ваша прическа станет просто замечательной. Если вы являетесь счастливой обладательницей вьющихся волос, проблем с укладкой у вас не будет. Достаточно помыть голову и высушить волосы для того, чтобы прическа обрела форму. Если у вас прямые волосы, их можно завить или сделать биозавивку, которая поможет вам надолго сохранить локоны (держится не менее трех месяцев).


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