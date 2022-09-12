Молоко виновато: есть ли связь между молочными продуктами и акне

Причины появления акне могут быть разными. Не последнюю роль в этом играет неправильное питание. Существует распространенное мнение, что молоко и молочные продукты могут способствовать образованию прыщей. Есть ли связь между употреблением таких видов пищи и угрями? В статье мы приведем мнение специалистов.

Молочные продукты и воспаление кожи

По мнению экспертов, есть доля правды в том, что молоко и молочные продукты могут вызвать воспаление кожи. Эти виды пищи содержат гормональные и биоактивные компоненты, которые могут стать причиной закупорки пор, жирности эпидермиса и появления прыщей.

Молочные продукты также могут содержать инсулиноподобные факторы роста. Эти вещества, схожие с естественным гормоном роста, тоже ухудшают состояние кожи.

Результаты исследований

Ученые провели исследование, в котором приняли участие женщины. Было установлено, что у участниц, употреблявших 2 и более стакана обезжиренного молока, вероятность появления прыщей возрастала на 44%.

Другое исследование показало, что девочки 9-15 лет, употребляющие много коровьего молока, чаще страдают подростковыми угрями, чем остальные дети.

Виновато не только молоко

Молоко – лишь один из продуктов, которые увеличивают риск акне. Пища с высоким гликемическим индексом способствует образованию прыщей. Она содержит инсулиноподобные факторы роста, которые повышают уровень инсулина, что приводит к воспалению кожи и угрям.

Может ли только одно молоко привести к появлению угрей? На этот вопрос сложно ответить, так как ни один фактор не существует в вакууме. Кроме питания, на образование акне влияет гормональный фон организма, например, проблемы с щитовидной железой и надпочечниками. Причиной воспаления и жирности кожи могут также стать стрессы и неправильный уход за лицом.

Нужно ли отказываться от молочных продуктов

Молочные продукты присутствуют среди виновников появления угрей, но они не одиноки. Поэтому отказываться от них необходимо далеко не всегда.

Если у вас нет проблем с кожей, то вы можете спокойно употреблять молоко и молочные продукты. Если же вы боретесь с угревой сыпью, то такую пищу лучше исключить из рациона, наряду со сладостями и мучным.

При этом важно помнить, что лечение угрей требует комплексного подхода. Необходимо не только придерживаться диеты, но и использовать подходящие уходовые средства, избегать стрессов и наладить полноценный сон. При выраженной и частой угревой сыпи следует обратиться к дерматологу.

Заключение

Реакция кожи на различные продукты питания индивидуальна. Если у вас появилась угревая сыпь, то в этом не всегда виновато молоко. Однако при склонности кожи к воспалению и прыщам лучше ограничить потребление молочных продуктов.