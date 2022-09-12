 

Король Карл III и королева-консорт Камилла впервые сели на трон

12.09.2022, 19:30, Разное
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Сразу же после смерти Елизаветы II ее старший сын, 73-летний принц Чарльз, стал королем, однако официально об этом объявили только спустя два дня, 10 сентября, во время специальной церемонии присяги в Сент-Джеймсском дворце. Вместе с тем, титул королевы-консорта получила и его супруга, Камилла Корнуолльская (к слову, теперь имя Корнуолльские перешло принцу Уильяму и Кейт Миддлтон). 

А накануне новые король и королева Великобритании впервые сели на трон. Это произошло во время первого обращения Чарльза к парламенту в новой роли Карла III. Также новопровозглашенный король принял соболезнования от более 900 его членов. Это не первый раз, когда Чарльз выступает перед парламентом – за несколько месяцев до смерти Елизавета передала ему часть своих полномочий. Однако теперь рядом с ним Камилла, и выглядят они несколько иначе, нежели обычно, а точнее, облачены в траурные наряды. 

Напомним, что общенациональный траур в Великобритании продлится примерно 12 дней. Похороны королевы Елизаветы II состоятся 19 сентября в 11 утра (13:00 в России). Служба пройдет в Вестминстерском аббатстве в присутствии всех членов королевской семьи и представителей других стран.


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