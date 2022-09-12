В Сербии прошёл крупный митинг против ЛГБТ

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Белграда, протестуя против проведения в городе Европрайда, пишет FrankfurterAllgemeine. Ранее президент Сербии Александр Вучич говорил о возможном переносе или полной отмене мероприятия: при этом представители ЛГБТ-движения заявили, что Европрайд состоится, как и планировалось.



AP

В минувшее воскресенье тысячи демонстрантов вышли на улицы Белгарда в рамках протеста против проведения запланированного в сербской столице Европрайда, пишет Frankfurter Allgemeine.

Европрайд является общеевропейским мероприятием ЛГБТ-сообщества, пишет издание: оно проводится с 1992 года в разных странах Европы. В Белграде Европрайд должен был проводиться неделю, вплоть до грядущего воскресенья. На субботу было запланировано шествие.

При этом ещё в августе президент Сербии Александр Вучич анонсировал либо перенос, либо полную отмену Европрайда в Белграде, пишет Frankfurter Allgemeine. Организаторы Европрайда, в свою очередь, раскритиковали высказывание Вучича, подчеркнув, что у того нет права на отмену мероприятия, и заявив, что мероприятие состоится, как и было запланировано.

Frankfurter Allgemeine напоминает, что гей-парады в Белграде в 2001-м и 2010 году сопровождались насилием. С 2014 года гей-прайд проходит в сербской столице регулярно: за правопорядком следят крупные силы полиции.