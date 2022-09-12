Иранское Press TV: пора порвать с короной – смерть Елизаветы II якобы усилила антимонархические настроения в Великобритании

После смерти британской королевы в Содружестве наций набирает популярность движение против престолонаследия. Его сторонники считают, что на смену королевы должен прийти демократически избранный глава государства, передаёт Press TV.



AP

После смерти Елизаветы II в Великобритании набирает популярность антимонархическое движение. Его сторонники считают, что на смену королевы должен прийти демократически избранный глава государства, пишет Press TV.

Republic — одна из самых видных организаций, которая выступает за ликвидацию престолонаследия в Соединённом Королевстве. На взгляд представителей группы, сейчас самое время «покончить с монархией».

В социальных сетях Republic поддержала популярные хэштеги #AbolishTheMonarchy («Отмените монархию») и #NotMyKing («Не мой король»). По словам участников организации, они хотят, чтобы люди высказались о будущем устройстве государства, а «не молчали в страхе».

«Люди по-прежнему имеют полное право говорить всёвсёх что думают, — они не должны чувствовать себя запуганными. Но существуют серьёзные опасения, особенно в соцсетях, по поводу цензуры или высказывания неправильных вещей», — заявил представитель Republic Грэм Смит.

По утверждению группы, они увидели рост поддержки своего дела сразу после объявления о смерти королевы. Причём подобные настроения наблюдаются не только в Великобритании, но и в других странах Содружества наций, обращает внимание Press TV.

Некоторые жители Канады, где короля Карла III также провозгласили новым главой государства, считают, что пришло время разорвать отношения с короной. Согласно опросу, не менее 61% жителей Квебека считают отмену монархии в провинции «хорошей идеей».

«Я думаю, что монархии пора на покой», — заявил президент Индийской ассоциации Канады Пармод Чабра. В своей речи он также напомнил о зверствах, совершённых против его народа во времена британской империи.

Английскую монархию на протяжении всей истории критиковали за «невообразимую тиранию над другими странами и народами». В прошлом месяце в Австралии сенатору от коренных народов Лидии Торп пришлось дважды давать присягу, потому что в первый раз она объявила королеву «колонизатором», напоминает Press TV.