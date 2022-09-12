 

Что открылось этим летом в парках Москвы

12.09.2022, 18:40, Разное
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В зоне отдыха “Покровский берег”, что располагается в районе Москвы Покровское-Стрешнево, в июне этого года появилось поле для мини-гольфа. Там уложили покрытие, сделали тропинки, установили садовые светильники. Территорию возле площадки благоустроили. Приходить на поле могут все желающие, однако им необходимо брать с собой инвентарь.

Парк “Северное Тушино” обзавелся площадкой для настольного тенниса. Место рядом с теннисными кортами было переоборудовано. Там обновили резиновое покрытие и установили антивандальные
столы. А в парке “Ходынское поле” теперь собираются для игры в шахматы. Не так давно там открылся павильон для шахматного клуба “Ходынская королева”.

В Воронцовском парке установили 13 силовых тренажеров с изменяемой нагрузкой. С тех пор это место стало настоящим тренажерным залом под открытым небом. Раньше там были только лесенки и турники. Прокатиться по Большому Графскому пруду можно, арендовав лодку на открывшейся в августе лодочной станции в парке у прудов “Радуга”.

В саду имени Баумана минувшим летом отреставрировали каменный грот “Бельведер”, который был построен около 200 лет назад. Тогда этой территорией владел купец Николай Стахеев. Во времена СССР в гроте были и склад, и точка общепита. В 2009 году из-за аварийности сооружение стало недоступным для граждан. После реставрации грот снова можно посещать.

На главной аллее Бабушкинского парка заменили
белокаменный памятник Александру Пушкину на новую статую из бронзы. Установленный в 1955 году памятник, разрушенный осадками и ветром, отреставрировали и разместили в Центре творчества и досуга Бабушкинского парка.

В этом же парке появилась новая композиция – “Цапли в камышах”. Ее автор -мастер
художественной ковки Николай Смирнов. Высота одной металлической птицы составляет примерно 170 сантиметров, а второй – 125. Вся композиция весит около 70 килограммов.

На северо-восток Москвы – в сквер по Олонецкому проезду – переехали из Парка Горького 24 живые птицы: павлины,
охотничьи, алмазные, золотые и непальские фазаны, цесарки, утки и
куропатки. Там для них поставили домики и другие объекты. Проект “Садик-огородик” заработал в парке “Кузьминки”. Для посещения открыт сад с цветниками,
огородом и теплицами.


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