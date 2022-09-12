 

“Лучше есть хлеб и воду”: продавшуюся Долину спустили с небес на землю

12.09.2022, 18:40, Разное
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Российская эстрадная певица Лариса Долина однажды спела с Александром Градским композицию “Yesterday”, после которой стало понятно, что артистка способна на многое, и по вокалу превосходит многих коллег. Однако ее голос вскоре зазвучал совсем иначе, и почему-то потерял всякую помпезность. Это случилось после хита “Погода в доме”, ставшего гимном всех советских застолий. Долина навсегда превратилась в простую народную советскую певицу.

Об этом в свежем выпуске ютуб-шоу Ксении Собчак рассказал певец Сергей Пенкин. Собчак напомнила, что Пенкин и Долина дружили много лет, и понятно почему. У них даже есть с точки зрения голоса, репертуара, какая-то вещь, которая их соединяла. “Она ценит таких как ты. Какая кошка-то пробежала между вами?” – спросила Собчак.

По мнению Пенкина, когда Долина жила с Витей Митязовым, у нее была одна карьера – другой балет и другие музыканты. Как только она вышла за второго мужа Илью Спицына, то сразу со всеми прекратила дружить. В то время она была недооценена, но потенциал был огромный. И тогда Долина спела “Погоду в доме”, после чего назад дороги уже не было.

Она стала просто советской певицей, хотя ее знали как великолепную джазовую певицу

“Я так не хочу, я хочу петь то, что хочу. А так многие артисты. Лишь бы получить деньги. Я буду лучше нищим сидеть, я буду есть кусок черного хлеба и воду”, – ответил Пенкин на вопрос, спел ли бы он простую народную песню.


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