То, что сейчас на пике популярности: несколько идей модного окрашивания в светлых тонах

Теплые светлые оттенки волос – один из модных трендов осени 2022 года. Они делают шевелюру более яркой и золотистой. Светлые тона визуально освежают кожу и подчеркивают цвет глаз. Оттенки светлого и теплого блонда варьируются от медового до карамельного. Вы всегда можете выбрать вариант на свой вкус. В статье мы приведем несколько идей модного окрашивания.

Песочный блонд

Песочный блонд придаст шевелюре сияние молодости. Золотистые вкрапления в волосах создают красивый теплый оттенок. Такое окрашивание оживляет тусклые пряди.

Теплый золотистый цвет

Теплые золотистые оттенки красиво переливаются на шевелюре. Они в меньшей степени повреждают волосы, чем окрашивание в более светлые тона. Золотистые оттенки отражают свет, придавая прядям блеск.

Насыщенный медовый балаяж

Насыщенный медовый балаяж выглядит на волосах естественно. Эта техника придаст шевелюре безупречный вид.

Если вы хотите получить более яркий образ, то попросите парикмахера высветлить пряди, обрамляющие лицо. Завершите балаяж созданием легких волн, которые подчеркнут текстуру окрашивания.

Блестящие светло-русые волосы

Светло-русое окрашивание придает сияние волосам. Оно мгновенно осветляет кожу и омолаживает лицо. Это идеальный вариант для получения естественного светлого оттенка.

Теплый блонд цвета шампанского

Теплый оттенок шампанского выглядит солнечным. Добавьте в него немного пепельного цвета. Ваши волосы приобретут блестящий и здоровый вид.

Теплый золотистый блонд с темными корнями

Золотистый блонд подходит женщинам с теплым оттенком кожи. Он придаст вашему лицу здоровый блеск.

Темные корни позволят вам реже посещать салон. Отрастание окрашенных волос будет менее заметно. Добавьте к своему образу пляжные волны, это подчеркнет ваше сияющее золотистое окрашивание.

Кремово-бежевые волосы

Кремово-бежевый цвет выглядит потрясающе, особенно в сочетании с теплыми оттенками кожи. Если вы хотите получить простое в уходе окрашивание, то оставьте корни естественного цвета или добавьте темные блики.

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Теплые светлые тона на черных волосах

Если у вас от природы черные волосы, но вы хотите стать блондинкой, то попробуйте теплый блонд. Он выглядит естественно, так как в темных тонах прядей уже есть теплые нотки. Если вы хотите облегчить уход за волосами, оставьте корни черными.

Солнечный блонд с растушевкой у корней

К солнечным оттенкам блонда относятся янтарные, карамельные, бежевые и золотистые тона. Они смотрятся привлекательно в сочетании с любыми цветами кожи. Растушевка у корней обеспечивает естественный эффект.

Платиновый блонд с теплым мелированием

Сочетайте платиновый блонд с теплым мелированием. Такая комбинация цветов поможет вам получить объемную светлую шевелюру. Чередование теплых и светлых тонов делает прическу визуально более пышной.

Заключение

Долговечность теплых светлых оттенков зависит от ухода. Используйте средства для защиты волос от ультрафиолета и не мойте голову слишком часто. Следует также поставить фильтр в насадке для душа, так как осветленные пряди чувствительны к минеральному осадку водопроводной воды.