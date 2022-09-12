Глюк’oza проведет паблик-ток 14 сентября в ТД Пассаж в Санкт-Петербурге

Героиня нашей обложки, певица, актриса, мама двоих детей, символ красоты и женственности Глюк’oza проведет в магазине РИВ ГОШ в ТД Пассаж паблик-ток на тему «Красота в большом городе». Наталья расскажет о своих секретах красоты и том, как в ритме бесконечной нехватки времени не только сохранить, но преумножить свою красоту.

После паблик-тока у гостей будет возможность лично задать вопрос певице, сделать совместное фото и получить автограф звезды на обложке журнала HELLO! с Натальей. Также всех ждут розыгрыш бьюти-боксов (начало в 18:00). , викторина с подарками, флеш-макияж, скидки 35% и подарки при покупке продукции Clarins, щедрые подарки (сумка-шоппер, золотая карта и купоны на следующие покупки, бьюти-боксы) и многое другое.

Ждем всех, кто в Санкт-Петербурге, 14 сентября в четверг в магазине РИВ ГОШ Пассаж в 18:30!