Впервые опубликовано интервью принцессы Анны, где она защищает мать от критики после смерти принцессы Дианы

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12.09.2022, 18:05, Разное
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Сегодня в сети появилось редкое интервью 70-летней принцессы Анны, которое увидело свет лишь 5 лет спустя и только после смерти Елизаветы — королева скончалась в минувший четверг, 8 сентября. Тогда, в 2017 году, в диалоге с журналистом Крисом Шипом Анна впервые откровенно рассказала об отношениях в королевской семье, а также защитила свою мать от критики, которая обрушилась на нее после трагической гибели принцессы Дианы. Тогда желтая пресса обвиняла монарха чуть ли не в убийстве. Кроме того, общественность осудила королеву за то, что та не отправила своих внуков — Уильяма и Гарри — в Лондон сразу после смерти матери. 

Я думаю, что моя мать поступила правильно, – сказала Анна ведущему, – Любой здравомыслящий родитель должен понимать, что привезти детей в Лондон в этот момент было бы абсурдом. Я просто не представляю, как кто-то может думать, что так было бы лучше.

Напомним, что после гибели Дианы Елизавета предпочла увезти внуков в Балморал, Шотландия, подальше от вездесущих папарацци. Однако несмотря на то, что королева заботилась о принцах, британцы этого не приняли.

Я не думаю, что они справились бы, если бы не остались в Балморале, в окружении людей, которые могли их поддержать, – добавила она.

Также в интервью Анна назвала Ее Величество “примером” для подражания, и призналась, что партнерство ее родителей (Елизаветы и принца Филиппа) было “действительно важным”. Напомним, что они прожили в браке 73 года, побив рекорд среди прочих монарших союзов. Принц Филипп скончался в прошлом году в возрасте 99 лет.

Напомним, принцесса Диана погибла в возрасте 36 лет 31 августа 1997 года в результате автомобильной катастрофы. Согласно официальной информации, водитель Анри Поль, перевозивший Диану, ее возлюбленного Доди Аль-Файеда и телохранителя Тревора Рис-Джонса, был нетрезв и превысил скорость, пытаясь уйти от преследовавших машину папарацци, но не справился с управлением. Они разбились в парижском тоннеле Пон-де-Альма. Вокруг ее трагической гибели до сих пор ходит множество конспирологических теорий. Свидетельства очевидцев о последних часах жизни Дианы читайте тут.

Тревор Рис-Джонс и Анри Поль (Диана на заднем сидении)


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