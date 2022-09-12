Не только модные, но и с вау-эффектом: трендовые омолаживающие стрижки осени 2022 на средние волосы

Волосы средней длины являются самыми оптимальными для выбора разных моделей стрижек. Этой осенью в тренде очень много привлекательных причесок, и вы сможете выбрать себе ту, которая больше всего вам понравиться, подойдет по стилю и будет корректировать форму лица. Рассмотрим наиболее привлекательные и популярные модели.

Каскад

Многослойные прически подходят обладательницам круглого и квадратного лица, они также могут замечательно смотреться на сердцевидных и удлиненных лицах. Выбор очень велик, но присутствует одна особенность: все прически смотрятся великолепно. Они подходят для женщин любого возраста, тип волос также не имеет значения, поскольку визуально увеличивается объем. Стрижка «каскад» практична и женственна, в этом ее плюс.

Кудри

Обычные кудрявые волосы формы, которую вы выберете сами, сегодня в тренде. У вас есть возможность самостоятельно определить длину, использовать челку или обойтись без нее. Вьющиеся от природы волосы не требуют времени на укладку, поскольку все локоны сразу после мытья и просушивания занимают свои законные места, чтобы обеспечить вам красоту и привлекательность.

Пляжные волны

Отличная прическа, которая также подходит всем представительницам прекрасного пола. Естественная волна ваших волос облегчит вам задачу с укладкой, а если волосы прямые, вам нужно будет немного их завить. Прическа позволяет сделать образ стильным, целостным и законченным, подходит, как для повседневной носки, так и для торжественных случаев.

С челкой-шторкой и пробором посередине

Отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть нежно и женственно. Также прическа помогает визуально сбросить несколько лет или даже десятилетий. Волосы выглядят здоровыми, красивыми и блестящими. Умеренная длина и легкие волны обеспечивают наличие очень привлекательной формы. Преимущество также в том, что на укладку вы не потратите много времени.

Каре

Очень красивая прическа, которая пользуется популярностью на протяжении долгих десятилетий. Удлиненный вариант смотрится очень привлекательно, и любая модель отличается своей оригинальностью и неповторимостью (с удлинением к лицу, с челкой или без челки, с ровными или вьющимися волосами).

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Длинный боб

Очень стильная прическа, которая также наверняка вам понравится. Можно сделать ровный срез или выбрать небольшую градуировку. Замечательно смотрится длинная или укороченная форма. Плюс в том, что длинный боб можно легко сменить на прическу с хвостиком или с пучком.

С челкой

Если вам нравится такой элемент, как челка, вам очень повезло, ведь сегодня он в тренде. Выберите длинную или короткую челку, можно отдать предпочтение густой или тонкой, с ровным или боковым пробором. Общую длину можете выбрать произвольно, как и модель прически.

Стрижка Рэйчел

Речь идет о знаменитой прическе Дженнифер Энистон, которая стала популярной в 90-х годах прошлого века. Отличной выбор для тех, кто предпочитает прически, которые никогда не выходят из моды и подходят практически всем.

Осьминог

Стрижка, которая сочетает в себе элементы так называемой «волчьей» прически и «кефали». Она действительно производит вау-эффект, поскольку является новой и одной из самых популярных в этом сезоне.

Вместо заключения

Все вышеописанные стрижки однозначно можно назвать омолаживающими. Красивая форма помогает волосам выглядеть здоровыми и привлекательными, а некоторые элементы причесок дают возможность замаскировать некоторые намеки на старение, а также подчеркнуть достоинства своего лица. Вы можете выбрать ту, которая вам больше всего импонирует или поэкспериментировать и собрать воедино те элементы из всех причесок, которые вам больше нравятся, проявления творчества приветствуются.