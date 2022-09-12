Мнение: Что надо делать и чего не будет

У Кагарлицкого неожиданно нашел то, чего нет почти ни у кого – список первоочередных дел, которые надо сделать ВМЕСТО “спецоперации” и вообще войны.

“Только не говорите, что вас не предупреждали. С первого же дня, как начался этот поход в сопредельную державу, и я, и многие другие объясняли, что добром это не кончится, что независимо от того, какие объяснения и лозунги используют для оправдания происходящего, на успех нет вообще никаких шансов. Их изначально не было. Потому что затея эта с самого первого дня была обречена. Просто экономика и войско не тянули её по количеству ресурсов, которые можно было использовать для решения поставленных задач. И ещё потому, что и ясные задачи-то поставить никто не удосужился, поскольку цель не была сформулирована и понятна самим тем, кто отдавал роковой приказ. И хотя ясно, что нынешним начальникам очень далеко до Суворова и Кутузова, но при таком раскладе даже и Суворов с Кутузовым бы не справились. Хотя они бы за подобное дело не взялись, ибо у них была профессиональная честь, о которой в наши времена говорить не приходится.

Нелепо кричать, что действовали «не в полную силу», потому что задействовали вообще всё, имевшееся в наличии и даже больше, пытаясь что-то извлечь аж из закромов советского времени (хорошо хоть не использовали доспехи из коллекции Государственного Эрмитажа и Оружейной палаты).

Бесполезно вопить о мобилизации — такие мероприятия надо готовить годами, а при отсутствии компетентных специалистов и заранее составленных планов ни к чему кроме хаоса подобные инициативы привести не могут.

Бессмысленно уже требовать замены одних дураков другими, поскольку никого иного у системы в резерве нет. И бессмысленно возмущаться предательством, потому что главным актом предательства по отношению к армии и народу является само существование данной системы. Если кто-то ищет «центры принятия решений», по которым якобы не решились ударить, то ищет явно не там…

Значит ли это будто нет виноватых? Ничуть. Виновников надо искать не среди исполнителей заведомо нерешаемой задачи, а среди тех, кто её поставил.

Главного виновного, конечно, все знают. Его портреты и так всюду висят. Но не надо забывать и тех, кто публично обосновывал и оправдывал шаги, ведущие страну к катастрофе. И в конце концов, нужны системные изменения в политике.

Они более или менее понятны. Надо отменить поправки к конституции навязанные с помощью фальшивого плебисцита. Распустить дискредитировавшую себя Государственную Думу, а вместе с ней и все представленные там партии, заложив основу действительной многопартийности, формируемой самими гражданами. Туда же послать и действующие ныне Избирательные комиссии начиная с Центральной.

Придется отправить в отставку ректоров университетов, подписавших позорное письмо в поддержку кровопролития, возродить академическое самоуправление. Демонтировать пропагандистскую машину, сжирающую безумное количество денег. Дать возможность людям разных взглядов высказывать свои мнения без угрозы попасть под каток репрессий.

И не надо думать, будто после этого наступит всеобщее счастье, возродится экономика, установится социальная справедливость или исчезнут проблемы с соседями. У нас просто появится шанс (пока только шанс) выбраться из катастрофы” (Кагарлицкий).

Жаль, что обстановка в стране еще явно не созрела – скоты еще не навоевались, и они пока явно не готовы признавать, что все это время они были скотами. Без этого ничего не будет, все обсуждения будут и дальше сводиться к тому, как бы еще больше изваляться в дерьме и упасть еще ниже под плинтус. “Заело” – так это называется у русского человека.