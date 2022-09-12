“Часть меня умерла”: Бритни Спирс тяжело переживает ссору с сыновьями

Накануне 40-летняя Бритни Спирс, которая продолжает выяснять отношения с родственниками, обратилась к подписчикам и опубликовала душещипательный пост, в котором рассказала, как на самом деле чувствует себя после того, как сыновья — 17-летний Престон и 16-летний Джейден — отказались от общения с матерью. Певица буквально убита горем и находится на грани депрессии.

У меня больше нет цели. Они были моей радостью, моим всем. Они были тем, ради чего я живу. А потом они внезапно исчезли, и я почувствовала, что часть меня умерла, – написала она.

Также Бритни призналась, что глубоко травмирована событиями, произошедшими в ее жизни за последние 13 лет, и вряд ли когда-то захочет выступать на сцене вновь.

Я травмирована на всю жизнь, и да, я чертовски зла, и нет, я, вероятно, больше не буду выступать только потому, что я упрямая и буду отстаивать свою точку зрения, – заявила она.

Отметим, что ранее на прошлой неделе Бритни уже высказывалась по поводу слов младшего сына Джейдена о том, что он встретиться с матерью только после того, как та приведет в порядок свое психическое здоровье. Тогда певица язвительно подметила, что скоро мальчики достигнут совершеннолетия, и она перестанет выплачивать их отцу и своему бывшему супругу Кевину Федерлайну ежемесячные алименты в размере 40 000 долларов. Джейден дал интервью австралийскому телевидению неделю назад. Неизвестно, повлиял ли на него отец, который недавно сделал несколько скандальных заявлений относительно их с Бритни семейной жизни, или тот решил высказаться сам.

Напомним, что в конце августа на стриминговых сервисах появился первый сингл Бритни за последние 6 лет — песня “Hold Me Closer”, записанная совместно с Элтоном Джоном. Поклонники расценили новый релиз как возвращение певицы в профессию, однако последнее ее заявление может окончательно лишить их надежды.