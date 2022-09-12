Принц Гарри впервые прокомментировал смерть Елизаветы II: “В Виндзоре стало одиноко без нее”

Королева Великобритании ушла из жизни 8 сентября. Вслед за отцом, новопровозглашенным правящим монархом Карлом III (Чарльзом III), и старшим братом, принцем Уильямом, отдать дань уважения Елизавете решился и Гарри. Отметим, что проститься с Ее Величеством в Балморале герцог прибыл последним, а покинул Шотландию — первым, и многие ждали официального комментария принца весь уикенд. Наконец, на сайте благотворительного фонда Archewell Гарри опубликовал официальное обращение, в котором назвал любимую бабушку “путеводной звездой”.

Оплакивая потерю моей бабушки, Ее Величества королевы, мы все вспоминаем о том, что она была путеводной звездой для многих, примером в своей приверженности долгу. Ею восхищались, ее уважали во всем мире, – гласит трогательное заявление Гарри, – позвольте процитировать ее слова после смерти супруга принца Филиппа, слова, которые всех нас утешат: “Вся жизнь состоит из прощаний, и конечно же, первых встреч”.

Гарри выразил глубокую благодарность за время, проведенное вместе, вспомнил счастливое детство и момент знакомства Елизаветы с Меган и правнуками.

Бабуля, хотя нам очень грустно расставаться с тобой навсегда, я бесконечно благодарен за все наши первые встречи — от моих самых ранних детских воспоминаний с тобой и до того момента, когда ты встретилась с моей любимой женой и обняла любимых правнуков. Я дорожу этими моментами, проведенными с тобой. Тебя уже очень не хватает не только нам, но и всему миру.

И также поприветствовал нового короля — своего отца Карла III.

А что до первых встреч, мы рады моему отцу, королю Чарльзу III, в его новой роли, – добавил герцог, – И улыбаемся, когда понимаем, что вы с дедушкой снова вместе и нашли покой.

Кроме того, Гарри дал официальный комментарий для прессы. Его слова накануне опубликовало издание The Sun.

В Виндзоре стало одиноко без нее. В какой бы комнате вы ни находились, везде ощущается ее присутствие.

Напомним, Елизавета II правила рекордное для монархии количество лет — этим летом она отметила 70-ую годовщину пребывания на троне. За эти годы она стала настоящим символом не только Великобритании и Стран Содружества, но и культуры в целом. Похороны Ее Величества состоятся 19 сентября в 11 утра (13:00 по московскому времени). Служба пройдет в Вестминстерском аббатстве в присутствии всех членов королевской семьи и представителей других стран.