Мнение: Действительно ли в Швейцарии наказывают за тёплые квартиры

На картинке к посту написано: «У соседа в квартире теплее 19 градусов? Сообщите нам анонимно. Вознаграждение — 200 франков». Фотография взята вот из этой статьи в швейцарском издании (ссылка).

Кстати, я всё время злился, что проклятая виндоуз 10 добавляет мне третью раскладку клавиатуры, международный английский. Я перепробовал кучу рецептов и даже вставил было в автозагрузку скрипт, чтобы он чистил реестр — не помогло. А вот теперь лишняя раскладка пригодилась. Основная особенность этой раскладки в том, что на клавишу двойные кавычки повешено много других букв. Если нажать после кавычек, например, “u”, то появится немецкий умляут, “ü”. Очень удобно, когда надо что-то искать на европейских языках.

Так вот, швейцарцы пишут в статье, что плакат — фальшивка. Кто-то взял фото пустого рекламного щита, склепал текст про доносы, вставил его на щит. Вуаля, журналисты по всему миру подхватили.

Логика подсказывает, что иначе и быть не могло. В самом деле — днём-то солнце шпарит, и в какой-нибудь мансарде с жестяной крышей вполне может быть жарко вообще без обогрева, даже с выключенной батареей. Сегодня в Берне обещают плюс 26 на улице. Представляете, какая может быть жара в неудачно спроектированном помещении? А недвижимость в Швейцарии дорогая, там плохих квартир хватает.

Но всё же плакат шутников появился не на пустом месте. На днях RT сообщило, что за чрезмерный обогрев зимой в Швейцарии теперь положен штраф или даже тюрьма. Цитирую (ссылка):

За поддержание зимой в домах температуры выше 19 °С в нарушение правительственных директив из-за нехватки газа жителям Швейцарии может грозить штраф и тюремное заключение сроком до трёх лет. Об этом сообщает газета Blick со ссылкой на пресс-секретаря департамента экономики страны Маркуса Спурндли.

«Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию», — заявил Спурндли.

По данным газеты, в случае умышленного нарушения распоряжений швейцарцам грозит тюремный срок, в остальных случаях — штраф.

Казалось бы, дикость. Хоть швейцарцы и поломали в этом году свою двухсотлетнюю нейтральность, чтобы сделать приятно американскому послу, однако ситуация в экономике у них не настолько критическая, чтобы силой заставлять народ мёрзнуть.

Поэтому я попросил товарища из Швейцарии проверить, верно ли журналисты передали суть новых драконовских мер.

Оказалось, что всё точно. Вот что пишет крупная швейцарская газета Блик (ссылка)

В зданиях, отапливаемых газом, внутренние помещения, скорее всего, будут нагреты до 19 градусов не более. Ожидается, что горячая вода будет нагрета только до 60 градусов. Нагревательные излучатели или палатки с горячим воздухом запрещены. Сауны и бассейны должны оставаться холодными.

Но дело обстоит еще суровее: тому, кто нарушит предписания, грозят тюрьма или штраф. В случае умышленных действий возможно лишение свободы на срок до трех лет или штраф. Даже в случае случайного нарушения мер возможно наложение штрафа в размере до 180 суточных ставок.

Это предусматривает федеральный закон об экономическом обеспечении страны, на который Департамент экономики (WBF) прямо ссылается в официальном документе.

Дальше в статье говорят, что проконтролировать запрет в масштабах страны будет сложно, а засудить нарушителя ещё сложнее. Стены-то разной температуры обычно, по какой из них мерить — непонятно. Но если вы поссоритесь с соседом, и он донесёт, у вас всё же будут проблемы. Также пишут, что тюрьма — это чересчур, штрафов было бы достаточно.

Что же, как верно отметил Достоевский, «ко всему-то подлец-человек привыкает». Привыкнут швейцарцы и жить при 17 градусах тепла, оставляя запасные два градуса, чтобы не попасть под суд. Полагаю, оно и правильно. За русофобию надо платить.