Пикси с выбритыми боками, ирокез и с эффектом хаоса: великолепные короткие стрижки с конусообразным выцветанием

Если вы являетесь поклонницей коротких стрижек, обратите внимание на новый тренд в окрашивании, а именно с конусообразным выцветанием. Разнообразие причесок такого плана поможет удовлетворить вкус даже самой требовательной красавицы.

Пикси

Эта прическа однозначно привлечет к себе внимание, поэтому она рекомендуется в качестве выбора для креативных и неординарных личностей. Выберите цвет, которые замечательно гармонирует с естественным оттенком ваших волос, тону кожи и цветом глаз, и ваш образ станет максимально привлекательным и эффектным.

Андеркат

Отличный вариант для тех, кто предпочитает оригинальные модели стрижек, а также не планирует тратить много времени на укладку. Преимуществом прически также является то, что она помогает подчеркнуть красоту формы головы и черт лица.

Французская прическа в светлых тонах

Отличное решение для девушек, которые отличаются экстравагантной внешностью и хотят привлечь к себе внимание. Прическа выглядит аккуратно, она прекрасно смотрится в качестве повседневной, а также нарядной стрижки.

Фейд-кайф

Очень часто короткие стрижки выглядят довольно скучно и просто, но к данной модели это не имеет никакого отношения. Она выглядит просто потрясающе и обладает множественными плюсами. Речь идет о практичности, стильности и универсальности, поскольку стрижка хорошо смотрится на любых формах лица. Выберите ту, которая вам больше всего подходит и импонирует, и ваш имидж никого не оставит равнодушным.

Кудрявая

Если у вас от природы кудрявые волосы, остановите свой выбор на конусообразной стрижке с фигурной верхней частью и коротко остриженными и выцветшими боковыми зонами. Такая прическа также очень практична, поскольку на укладку вам потребуется не более одной минуты.

Суперкороткая

Если вам нравятся уж очень короткие стрижки, эта прическа гарантированно придется вам по вкусу. Сделайте максимальную длину, попросите мастера нанести оригинальные узоры, а также выберите платиновый цвет в качестве основного. Прическа смотрится естественно, она стильная и эффектная, подходит для тех, кто мечтает показаться несколько дерзкой.

Многослойная

Это тренд на века, поскольку прическа является универсальной и допускает множество разных моделей. Она подходит обладательницам разных форм лица, поэтому вы можете выбрать модель, которая вам больше всего импонирует (короче или немного длиннее, с короткой или удлиненной челкой и пр.).

Длинная и объемная

Отличный вариант для представительниц прекрасного пола, которые предпочитают прически подлиннее (по сравнению с ультракороткими волосами). Конусообразная форма, оригинальные слои, и челка смотрятся просто изумительно, помогая создать целостный и завершенный образ.

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Со светлыми бликами

Отличная прическа с мелированием, которое помогает выделить каждую прядь, создать дополнительный объем и придать оригинальную форму. Стрижка в сочетании с техникой окрашивания помогает создать очень стильный и эффектный образ.

С эффектом хаоса

Еще одна оригинальная модель для обладательниц вьющихся волос. Бритые боковые зоны, а также сравнительно длинные волосы сверху, обработанные стайлинговым средством, создают несколько неряшливых, но в то же время оригинальный и креативный образ.

С текстурированными прядями и тонкой челкой

Если у вас от природы тонкие волосы, вы можете этим воспользоваться в качестве основы для оригинальной прически. Именно тонкие волосы при данной технике окрашивания выглядят очень стильно и привлекательно.

Длинная пикси с бритыми висками

Если вы являетесь счастливой обладательницей лица овальной или сердцевидной формы, эта прическа вам подойдет практически идеально. Длинную челку можно разделить ровным или боковым пробором, а также зачесать назад, что смотрится очень стильно.

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Ультракороткая с боковым пробором

Стрижка подходит обладательницам тонких волос, поскольку челка в данном случае не должна быть пышной. Для лучшего эффекта гладкости и блеска можно добавить немного стайлингового средства, чтобы зафиксировать форму прически.

Волнистая

Волны выглядят просто потрясающе, и на коротких волосах эффект не менее впечатляющий, чем на средних и длинных. Сделайте верхнюю часть подлиннее с волнами по направлению роста, и прическа станет суперкреативной.

Кудрявый ирокез

Ирокезы снова в тренде, и у вас есть возможность выбрать одну из самых модных причесок. Обратите внимание на данную модель, которая отличается привлекательностью и стильностью, а также является универсальной (подходит любой форме лица и дамам разных возрастов).

С бабочкой на затылочной зоне

Очень стильная и привлекательная прическа, которая однозначно привлечет внимание. Если вы не готовы расстаться с длиной, но в то же время вы мечтаете об оригинальной форме, это вариант однозначно вам понравиться и произведет на окружающих неизгладимое впечатление.