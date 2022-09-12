В моду возвращается французский боб: секреты выбора прически для женщин разных возрастов

Прическа «французский боб» является культовой, ведь она появилась в 20-х годах прошлого столетия, все это время не выходила из моды, а сегодня снова взошла на ее вершину. Рассмотрим несколько привлекательных моделей для представительниц прекрасного пола всех возрастов.

Концепция

Французский боб – это красота и привлекательность, универсальность, практичность и креативность. Совокупность всех этих и других преимуществ украсят любую женщину. Ее особенностью является длина до подбородка, квадратная форма и челка на уровне или чуть выше уровня бровей. стрижка подходит для разных типов волос, формы лица, а также является вневозрастной, поскольку подходит, как для молодых девушек, так и для зрелых дам (однозначно позволяет визуально сбросить несколько лет, а то и десятилетий).

Для каких типов волос подходит

Как уже было сказано, стрижка подходит для любых волос, в том числе и для тонких. Благодаря оригинальной технике, волосы выглядят более объемными, вам достаточно всего лишь их немного приподнять руками, чтобы прическа выглядела более естественной. Если волосы тонкие и ровные, это не умаляет привлекательность прически, поскольку она приобретает очень оригинальную и стильную форму, которая замечательно смотрится в дополнении к любому образу.

Для какой формы лица будет идеальной

Поскольку основной акцент делается на подбородке, прическа больше всего подойдет обладательницам утонченной и сердцевидной формы лица. Но это не значит, что от французского боба должны отказаться все остальные девушки. Выберите модель, которая вам больше всего импонирует, протестируйте ее на себе и, возможно, она вам подойдет, даже если у вас круглая или квадратная форма лица. Стоит сказать, что если лицо не очень крупное, форма может не иметь особого значения, в любом случае прическа будет выглядеть органично.

Короткая многослойная

Ровный срез на уровне подбородка не означает, что волосы должны быть одной длины. Если вы предпочитаете многослойные модели и хотите, чтобы прическа выглядела более кокетливой и немного взъерошенной, выберите укороченный французский боб с лесенкой. Очень стильная стрижка, которая визуально сделает вас моложе, а также не доставит хлопот с укладкой (достаточно расчесать волосы, и каждая прядь займет свое место).

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С густой челкой и удлинением к лицу

Эта модель французского боба отличается своей длиной, поскольку основная длина доходит до скул. Также замечательно прическа смотрится на обладательницах сердцевидного и продолговатого лица, но вы можете сами регулировать длину и выбрать ее в зависимости от своей формы. Густая челка помогает скрыть небольшие морщинки на лбу, а удлиненные пряди прикроют пухлые щечки и отвлекут внимание от второго подбородка. Так вы сможете не только слегка уменьшить возраст, но и подкорректировать форму лица.

С челкой-шторкой

Челка-шторка является одним из самых модных и любимых элементов для представительниц прекрасного пола всех возрастов. Общую длину вы можете выбрать по своему усмотрению, так же, как и место пробора (центральный или боковой). Замечательная прическа, которая молодит и подчеркивает женственность образа.

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С прямой челкой

Еще одна модель, которая отлично смотрится, как на молодых девушках, так и на зрелых женщинах. Ровная прямая челка подойдет обладательницам тонких волос, она скроет морщинки на лбу и поможет образу выглядеть законченным и целостным. Стильность, красота и привлекательность гарантирована, и это является большим преимуществом.

Кудрявый французский боб

Замечательный вариант для обладательниц натуральный вьющихся волос. Вы можете выбрать любую длину и форму (с удлинением, челкой и без челки и пр.), все варианты будут смотреться просто великолепно. Форма не потеряется, поскольку использована оригинальная техника стрижки, а каждый локон будет на своем месте, что придаст стрижке шарма. Укладка состоит в обычном расчесывании, больше вам ничего не придется делать. Прическа также подходит для представительниц прекрасного пола всех возрастов.

С ровным срезом

Если вам не нравится многослойность, а также вы не очень любите всевозможных удлинений, классический квадрат будет именно тем, что вам нужно. Французский боб с ровным срезом – это выбор креативных, стильных и следящих за веяниями моды женщин.