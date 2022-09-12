Оспа обезьян может приводить к энцефалиту, спутанности сознания или судорогам



1

минута

Ученые подсчитали, что 2,7% больных обезьяньей оспой испытали по крайней мере один припадок, 2,4% — спутанность сознания и 2,0% — энцефалит, серьезное состояние воспаления головного мозга, которое может привести к длительной нетрудоспособности. Но данные о распространенности таких симптомов достаточно ограничены, поскольку в обзоре было выявлено только два случая судорог, пять случаев энцефалита и шесть случаев спутанности сознания. Эксперты считают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, как обезьянья оспа может воздействовать на мозг.

Несколько исследований, включенных в этот систематический обзор и метаанализ доказательств, показали, что мышечные боли, усталость, головная боль, тревога и депрессия были также относительно распространены среди пациентов с обезьяньей оспой. В обзор вошли 19 исследований с 1512 участниками (1031 из которых имели подтвержденную инфекцию) в США, Нигерии, Демократической Республике Конго, Республике Конго и Великобритании.

Оспа обезьян в первую очередь вызывает поражения кожи и лихорадку и может привести к летальному исходу, хотя во время текущей вспышки значительно менее одного из 1000 подтвержденных случаев привели к летальному исходу. Несмотря на то, что этот вирус был эндемичным в некоторых частях Центральной и Западной Африки на протяжении десятилетий со спорадическими вспышками в других местах, 2022 год стал первым годом, когда оспа обезьян распространилась по всему миру, что привлекло повышенное внимание к инфекционному заболеванию, которому раньше уделялось относительно мало внимания.