 

В Москве украли самое большое в Европе колесо обозрения на следующую ночь после открытия

12.09.2022, 15:33, Разное
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В Москве неизвестные украли 140-метровое колесо обозрения «Солнце Москвы». Инцидент произошёл в ночь на 11 сентября 2022 года. Среди подозреваемых – сотрудники дипмиссий США, Великобритании и Польши.

Накануне утром в полицию обратился генеральный директор акционерного общества «Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ) с заявлением о краже имущества компании в особо крупном размере.

«На место выехала оперативная группа, факт кражи подтвердился. В настоящий момент на месте преступления работают эксперты, сотрудники полиции делают всё возможное, чтобы раскрыть преступление по горячим следам», – сообщили в органах.

По информации газеты «Вечерняя Москва», главными подозреваемыми являются сотрудники диппредставительств США, Польши и Великобритании. В момент совершения преступления камерами видеонаблюдения были зафиксированы автомобили с дипломатическими номерами, а около украденного колеса обозрения свидетели слышали иностранную речь. Как заявил источник газеты в столичной мэрии, возможно, «Солнце Москвы» уже не существует – западные агенты могли растворить сооружение в специальных растворителях прямо на месте.

«Мы посмотрели записи с камер, никаких грузовиков с места не выезжало. Колеса нет, значит, они уничтожили его на месте. Такие технологии у ЦРУ есть, это специальный раствор, который превращает металл в воду», – сообщил источник «Вечерней Москвы».

Если «Солнце Москвы» не удастся найти в ближайшее время, то уже в следующем году в столице начнётся строительство нового колеса обозрения высотой более 200 метров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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