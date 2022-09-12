У них что — отчетность по «фейкам»?

Обыски у журналистов, преследование «Партии мертвых», пополнение списка «иноагентов». Хроника текущих репрессий.



Перфоманс активистов «Партии мертвых». Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Число подозреваемых, обвиняемых и осужденных по статье о военных «фейках» достигло сотни. Фигурантами дел становятся теперь даже военнослужащие. Сотрудники следственных органов с марта без остановки заводят одно дело за другим, чего не скажешь о работниках Министерства юстиции, которые позволили себе длительный перерыв с обновлением реестра «иностранных агентов». Но, похоже, уже вернулись после летнего отпуска и пополнили списки сразу на 19 пунктов. Тем временем Навальный опять в ШИЗО, по всей стране прошли обыски у журналистов, Яшину* продлили стражу. За всей этой бурной деятельностью властей мы продолжаем следить и фиксировать ее в «Хронике текущих репрессий».«Дискредитация» и «фейки»

На военнослужащих Илью Карпенко из Петропавловска-Камчатского и Валерия Котовича из Ростова-на-Дону завели уголовные дела о «фейках» о российской армии, рассказал глава правозащитного проекта «Агора» Павел Чиков.

По его данным, это первые известные дела по «фейковой» статье против военных. Их уже рассматривают по существу 35-й гарнизонный военный суд Петропавловска-Камачатского и Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону. Котовича заключили под стражу — ему вменяют распространение «фейков» об армии РФ с использованием служебного положения по мотивам политической ненависти (пп. «а» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). А Карпенко вменяют статью о «фейках» без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 207.3 УК).

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Следственный комитет возбудил «фейковое» дело против жителя Иркутской области из-за постов в социальной сети. Как отметили в СК, в качестве меры пресечения суд избрал иркутянину запрет определенных действий.

По версии следствия, в марте и апреле 39-летний житель региона опубликовал «под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации» в одной из групп в социальной сети.

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В Липецке завели уголовное дело о «фейках» против 60-летнего жителя Октябрьского района города. По версии следствия, в марте подозреваемый опубликовал в своей группе в соцсети ряд материалов «под видом достоверных сообщений и выдавал заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных Сил РФ». Дома у подозреваемого провели обыск. Что стало поводом для возбуждения дела, пока неизвестно.

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В городе Конаково Тверской области завершилось расследование в отношении двух местных жителей по статье о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК) и распространении «фейков» по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Дело уже передано в суд, обвиняемые содержатся под стражей.

По версии силовиков, жители Конаковского района — гражданин и гражданка — в марте 2022 года разместили в соцсети ролики, содержащие «фейки» о российской армии. Также, по сообщению СК, обвиняемые при помощи краски и трафаретов «совершили осквернение зданий и иных сооружений» и «порчу имущества» в деревнях Мокшино, Вараксино, Тешилово, в поселках Мирный и Новозавидовский.

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Следственный комитет в Челябинске возбудил уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) против 46-летнего местного жителя. По информации силовиков, гражданин опубликовал в интернете фейковые сведения, которые не лучшим образом характеризуют действия российских военных. Ранее его судили по административной статье о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Материалы для возбуждения уголовного дела собирали сотрудники ФСБ.

Ликвидация «Горячей линии»

Мосгорсуд ликвидировал организацию правозащитника Льва Пономарева* «Горячая линия», которая занималась расследованием пыток и помощью заключенным, сообщил канал «Мир, Прогресс и Права человека».

Иск был зарегистрирован в суде 15 июля, но о заседании правозащитники узнали случайно. В тот же день в организацию пришли результаты внеплановой проверки, инициированной депутатом «Единой России» Евгением Федоровым.

По словам адвокатов, Минюст в качестве доводов в пользу ликвидации «Горячей линии» привел формальное нарушение — неверное указание территориальности деятельности организации.

Oxxxymiron против прокуратуры

Прокуратура Москвы просит признать экстремистским текст песни рэпера Oxxxymiron «Последний звонок», сообщили государственные агентства со ссылкой на осведомленный источник в ведомстве.

РИА «Новости» уточнило, что Роскомнадзор ограничил доступ на территории РФ к более чем 860 публикациям клипа «Последний звонок». В Генпрокуратуре рассказали агентству, что, по ее мнению, «видеоряд во взаимосвязи с текстом песни побуждал широкий круг лиц принять участие в совершении массовых беспорядков, массовых убийств и экстремистской деятельности с применением оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ».

На сайте Замоскворецкого суда столицы уже появилась карточка с иском прокурора Москвы Сергея Савенкова о признании экстремистскими произведений Oxxxymiron. Предварительное заседание назначено на 15 сентября.

В октябре 2018 года некая Евгения Чудновец пожаловалась в Роскомнадзор на песню рэпера «Последний звонок». Она сочла, что текст песни и неофициальный клип на нее с кадрами из эстонского фильма «Класс» спровоцировали нападение в Керченском политехническом колледже, поскольку в них «обрисовывается план для подростка, как пойти и совершить массовое убийство детей». После этого «ВКонтакте» «Одноклассники», YouTube и Facebook*** заблокировали видео на территории России.

Преследование «Партии мертвых»

2 сентября следователи пришли с обысками к нескольким петербургским художникам и активистам, прямо или косвенно связанным с «Партией мертвых» — арт-проектом, акции которого приобрели отчетливо протестный характер. Против участников проекта завели дело об оскорблении верующих (ст. 148 УК РФ).

Виной всему оказались опубликованные фотографии в «ВКонтакте» с акции, прошедшей на кладбище: человек в черной мантии и со скрытым лицом держит протестные плакаты.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

* Внесены Минюстом РФ в реестры «иноагентов»** Внесен Минюстом РФ в реестр незарегистрированных движений, выполняющих функцию иностранного агента.*** Запрещен на территории РФ.

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