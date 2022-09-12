 

Елена Ильиных и Сергей Полунин, Юлия Барановская и другие на премьере триллера “Кто там?”

12.09.2022, 15:25, Разное
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Вчера в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера остросюжетного триллера «Кто там?». Фильм представили режиссеры Владимир Маслов, Михаил Морсков и Виталий Дудка, актеры Владимир Машков, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Марьяна Спивак, Николай Ковбас, Пелагея Невзорова и другие.

На премьеру новой картины пришли: Сергей Полунин и Ксения Ильиных, Юлия Барановская, Никита Тарасов, Илья Маланин, Лиза Моряк, Сарик и Гевонд Андреасяны, Виктория Лопырева, Маша Цигаль, Алена Водонаева, Наталья Земцова и Гела Месхи.

Каждому знакомо чувство тревоги, когда в дверь стучится незнакомец. Стоит ли открывать? Кто там?.. Герои фильма: миллиардер, пилот самолета, стажер-полицейский, молодая мама и ее дочь, оказываются перед лицом неизвестности, им предстоит заглянуть по ту сторону, а главное – внутрь себя, чтобы понять, чего же они боятся на самом деле.

Уникальность проекта – в однокадровом формате съемки, который дает эффект присутствия. Зритель вместе с героями существует внутри каждого из помещений здесь и сейчас, – рассказывает режиссер и продюсер Владимир Маслов.

Картина состоит из пяти новелл, и каждая история, по мысли создателей, иллюстрирует определенный общечеловеческий страх.


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