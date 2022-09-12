Экс-бойфренд Ким Кардашьян заявил, что Крис Дженнер заставила их снять три секс-видео

В минувшие выходные 41-летний музыкант Рэй Джей вышел на связь с подписчиками и предоставил компромат на бывшую возлюбленную Ким Кардашьян, а также пригрозил ей и ее матери Крис Дженнер судебным иском. Несмотря на то, что с момента появления скандальной видеозаписи интимного характера прошло уже более 15-ти лет, Рэй Джей по-прежнему считается тем самым человеком, который “слил” ролик в сеть. Теперь он набрался смелости и, чтобы восстановить собственную репутацию, опубликовал скриншоты личной переписки с Ким, а также фрагменты контракта, который Кардашьяны заключили на съемки секс-видео. Отметим, что ранее Ким утверждала, что никаких договоренностей между ней и бывшим бойфрендом не было, а сама она понятия не имела, что пленка может попасть в свободный доступ.

Из личной переписки Ким и Рэя Джея следует, что контракт все-таки был. Инициатором сделки была 66-летняя мать Ким Крис Дженнер, а ее партнерами стала компания Vivid.

Ты знаешь, что мы сделали! Твоя мама контролировала всю эту сделку вместе с Джо Фрэнсисом и генеральным директором Vivid Стивом Хиршем. Это была ее идея выпустить запись с Vivid. Все, что я сделал, это согласился, – гласит одно из сообщений Рэя Джея, – Теперь ты хочешь, чтобы все выглядело так, будто была не в курсе. Все эти фальшивые слезы. Ваши поклонники верят, что вы честны и искренни, но все это фальшивка для камер. Я играл свою роль, пока ты не начала делать все это! Зачем ты пытаешься погубить меня, если знаешь, что я был всего лишь пешкой в этом деле!? Ты должна перестать верить в свою собственную ложь! Я должен позволить миру узнать правду, потому что ты зашла уже слишком далеко. Кто-то должен как можно скорее объяснить мне правила игры, которую вы затеяли, или у меня не будет другого выбора, кроме как защитить свое имя и свою семью, разоблачив тебя.

Она посмотрела и сказала: “Публикуем первое, потому что в нем моя дочь лучше выглядит”. О чем ты говоришь? Я не собираюсь терпеть твои угрозы. Делай все, что, черт возьми, хочешь, – написала Кардашьян в ответ, – Так что не приставай ко мне, ведь это твой менеджер опубликовал эти кадры, отправил ролик в прессу. Делай, что хочешь. Мне уже все равно.

Кроме всего прочего, Рэй Джей выложил в свой блог видеоролик, в котором заявил, что сначала его долго уговаривали принять участие в сомнительном проекте, а потом его подпись на контракте и вовсе подделали. Музыкант подчеркнул, что не виделся и не разговаривал с Ким последние 12-15 лет и хотел бы лично обсудить эту историю. Напомним, что Рэй Джей коснулся темы того самого интимного видео в мае этого года. Музыкант дал эксклюзивное интервью Daily Mail, в котором впервые признался, что “слив” видеозаписи был спланирован заранее.

Ким и Рэй Джей сошлись в 2002 году, когда обоим было по 21 году. Печально известную запись пара сделала в том же году на праздновании дня рождения Ким. Лента вышла в 2007-м.