Чего стараешься? – Личное мнение

С утра пресса вдруг огорошила, что в свои 50 лет Юлия Высоцкая прекрасно выглядит.



Фото: Михаил Фролов, КП

Баба Юля — вот душа добрая! — томить не стала и тут же поделилась с нами своим секретом.

«Это два небольших помещения. В первом температура — минус 50 градусов. В нем находишься 30 секунд. Потом переходишь в смежное соседнее. Там температура минус 110 градусов. В нем можно находиться до пяти минут».

Речь о криосауне, если кто не понял. Снимаешь всё до трусиков и лифона и смело шагаешь в минус 50, а затем и сразу в минус 110.

«У меня болела голова. А после чуть меньше трех минут в криокамере боль прошла», — не унимается баба Юля.

Вот так-то, голова прошла на радость Андрону Сергеевичу. Мужчина он хоть и немолодой, но здоровая голова жены — залог крепких отношений.

Некоторые скажут, что нафига в полвека стараться да ещё и для мужа, которому 100 лет в обед. Я отвечу: ну, смотря, с какой стороны на это взглянуть.

Ну например, если муж помрёт вдруг, нужно будет искать нового. И хорошо, когда ягодицы твои будут упругими от холодка. А если не помрёт, что ещё более вероятно — давайте пожелаем деду Андрону долгих лет! — необходимо, чтобы он ни на кого не заглядывался. Учитывая все его браки, Юля исключать этого варианта не может.

И что, с голой задницей — на мороз? Так и к этому нужна подготовка.

Для кого старается баба Юля? Для себя — вот умничка, вот молодец! Обидно же будет в 50 получить свидетельство о расторжении брака, когда рассчитывала на совершенно что-то другое.

Старайся, Юля, старайся.

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