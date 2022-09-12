Мнение: План спасения Европы, Запад ускоряет дедолларизацию, Европа создала кризис сама

1. Евросоюз на днях разработал очередной план борьбы с энергетическим кризисом. Похоже, в Европе собираются установить «энергетический коммунизм» (ссылка):



Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен <…> огласила план из пяти пунктов, по которому Евросоюзу предлагается бороться с энергетическим кризисом <…>. Пункты следующие:

– установление ценового потолка на российский газ,

– экономия электроэнергии, принудительное снижение потребления на 5-10% во время пиковых нагрузок,

– ограничение доходов для компаний, производящих электроэнергию из менее дорогих, чем газ, источников, и передача их «нежданной прибыли» в помощь потребителям,

– «налог солидарности» на компании, продающие ископаемое топливо и получающие большие прибыли,

спонсирование страдающим коммунальным предприятиям.

План моментально вызвал критику — у разных стран разную. Так, Германия выразила свой скептицизм относительно возможности установить потолок для русского газа. Венгрия и Словакия категорически против такой идеи. Кроме того, Будапешт настаивает на необходимости единогласного утверждения плана, а не «большинством голосов по случаю чрезвычайной ситуации», как настаивает Брюссель. Польша и Италия предлагают пойти дальше предложенных мер и установить ценовой потолок не только на русский газ, но и вообще на любой (и не совсем понятно, как на такое отзовутся США, поставляющие Европе СПГ). Кроме того, Болгария, Польша, Греция и Венгрия настаивают на том, чтобы сделать самоограничение потребления энергии не принудительным, а добровольным. Кроме того, Польша призывает пересмотреть систему торговли квотами на выбросы CO2, что не нравится Люксембургу, Ирландии, Германии, Финляндии и Швеции.

Мы всё это проходили в СССР. То, что для западных политиков сухая теория, для нас — изученная на своей шкуре практика. Попытка ввести потолок цен на газ приведёт к появлению чёрного рынка, на котором европейцы будут покупать тот же русский газ, только дороже.

Экономия электроэнергии приведёт с закрытию предприятий, обвалу экономики, дефициту товаров, снижению зарплат и пособий.

«Раскулачивание» энергетических компаний приведёт к снижению их возможностей по производству энергии, к недоинвестированию отрасли.

Таким образом, каждый из перечисленных пунктов – это выпущенная себе в ногу пуля. Даже немного странно, что европейцы выполняют нашу работу за нас.

2. Роман Ковригин, основатель проекта «Сделано у нас», пишет (ссылка):



Я все время ловлю себя на мысли, что наши соперники (даже как-то неудобно в этом смысле назвать их врагами) на самом деле действуют по большому плану, согласованному лично с Путиным. Будто где-то там в недрах мирового правительства было принято решение по добровольной передаче мировой власти от США к коалиции незападных стран, причем с полного согласия Запада и Америки (устали тянуть лямку мирового гегемона, захотелось спокойствия и отсутствия ответственности).

Потому что как объяснить решения, которые совершенно точно не бьют по России, но совершенно очевидно бьют по Западу? Например, вчерашнее решение G7 по введению потолка цен на нефть. Это же сразу взрывает доверие вообще ко всему:

* К рыночным механизмам, раз можно вот так, решением семи стран вдруг отменить рынок.

* К мировым валютам, ведь как можно ограничить цены для других стран? Только блокируя сделки в долларах и евро. Кто захочет после этого использовать эти валюты? Они станут токсичными в мировой торговле.

* К мировой банковской системе, ведь контроль за сделками можно вести только через неё.

* Ну и по мелочи: к мировым страховым услугам, услугам по фрахту и т.д.

Это решение просто заставит незападные страны, засучив рукава, строить свою параллельную систему, отказавшись от того что создано и контролируется Западом. Он, по сути, сами провоцирует слом устоявшегося мирового порядка. Тут любому понятно что так случится, и к гадалке не ходи. И кто от этого пострадает? Ну точно не Россия!

3. В Австрии напоминают, что энергокризис изначально запустила сама Европа, и что это результат многолетних политических ошибок (ссылка):

Энергетический кризис в Европе начался еще в 2021 году, и европейские политики сами его спровоцировали. Такое мнение в интервью ТАСС выразила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«У нас был кризис в электроэнергетике еще до того, как начался газовый кризис. Это результат либерализации последних 15-18 лет, мы переживаем его с апреля 2021-го, то есть уже больше года. <…> В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали», — считает экс-министр.

Она отметила, что рынок электроэнергии в Европе в настоящее время работает «по каким-то непонятным принципам», и его нельзя назвать классическим рынком спроса и предложения. По ее словам, рынок искусственно направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии, из-за чего он «получился очень перекошенным».

Кнайсль подчеркнула, что кризис в Европе происходит потому, что в последние годы страны ЕС очень мало инвестировали в газ и нефть, направляя средства на другие направления.

«Предложение снижается, спрос остается, а после пандемии еще и растет. Год-полтора в пандемию было достаточно спокойно. И мы еще можем радоваться, что в Китае спрос остается на достаточно низком уровне, поскольку они вводят довольно много локдаунов», — отметила она.

По словам Кнайсль, после апреля 2021 года цены на электроэнергию в Европе выросли на 30-40 процентов. Сейчас же, напомнила она, рост доходит до 400 процентов. Это приводит к упадку как производства, так и простых домохозяйств.