 

Le Figaro – ради экономии Эйфелеву башню будут раньше выключать

12.09.2022, 14:55, Разное
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Власти Парижа решили выключать вечернюю подсветку Эйфелевой башни на час и 15 минут раньше, чтобы таким образом сэкономить электричество, пишет Le Figaro. Хотя они и сами признают, что это символический шаг, поскольку подсветка составляет лишь 4% от энергозатрат башни.


AP

 

Мэрия Парижа намерена сократить время ночной подсветки Эйфелевой башни в рамках плана по экономии энергии, пишет Le Figaro. Сейчас она горит до часу ночи, а в будущем подсветку намерены выключать в 23:45, когда оттуда уходят последние посетители.

Ночная иллюминация составляет 4% от потребляемого Эйфелевой башней электричества. Поэтому её сокращение — символический жест, который должен показать осознание того, как важно экономить электроэнергию. Так прокомментировал решение глава компании, которая занимается эксплуатацией башни.

Как отмечает Le Figaro, в начале 2022 года на Эйфелеву башню вернулась допандемийная посещаемость — 20 тыс. человек в день. Вечером в начале каждого часа она переливается огнями на протяжении пяти минут.

 


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