“Единая Россия” лидирует на выборах в Москве по итогам предварительного подсчета голосов – МГИК

В минувшие пятницу, субботу и воскресенье жители большинства

районов российской столицы выбирали муниципальных депутатов. Как и на

прошлогодних выборах в Госдуму РФ, с 9 по 11 сентября в Москве была

задействована система ДЭГ.

Отдать голос за своего кандидата граждане могли как очно на

избирательных участках, так и заочно с помощью с смартфона или компьютера.

Фактически обновленная система дистанционного электронного голосования

позволила москвичам принять важнейшее для города решение, не выходя из дома.

На данный момент почти все протоколы по результатам

муниципальных выборов в российской столице обработаны. Предварительные итоги

голосования подвела председатель Московской городской избирательной комиссии

Ольга Кириллова.

Она подчеркнула, что первыми стали известны результаты

онлайн-голосования. По словам чиновника, для подсчета результатов ДЭГ членам

комиссии потребовалось меньше часа. На данный момент в столице лидирует партия

“Единая Россия”.

“Работа с бумажными бюллетенями также почти завершена.

Нам осталось подвести итоги еще по трем районам. После этого можно будет

говорить об официальных итогах выборов. Однако уже можно отметить, что в

большинстве районов по результатам онлайн и офлайн-голосования лидирует

“Единая Россия”, — заявила Ольга Кириллова.

Всего жители Москвы должны были распределить 1417 мандатов.

Выборы муниципальных депутатов проходили по всему городу, кроме района Щукино и

большей части ТиНАО (за исключением Троицка).