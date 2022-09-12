 

“Единая Россия” лидирует на выборах в Москве по итогам предварительного подсчета голосов – МГИК

12.09.2022, 14:35, Разное
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В минувшие пятницу, субботу и воскресенье жители большинства
районов российской столицы выбирали муниципальных депутатов. Как и на
прошлогодних выборах в Госдуму РФ, с 9 по 11 сентября в Москве была
задействована система ДЭГ.

Отдать голос за своего кандидата граждане могли как очно на
избирательных участках, так и заочно с помощью с смартфона или компьютера.
Фактически обновленная система дистанционного электронного голосования
позволила москвичам принять важнейшее для города решение, не выходя из дома.

На данный момент почти все протоколы по результатам
муниципальных выборов в российской столице обработаны. Предварительные итоги
голосования подвела председатель Московской городской избирательной комиссии
Ольга Кириллова.

Она подчеркнула, что первыми стали известны результаты
онлайн-голосования. По словам чиновника, для подсчета результатов ДЭГ членам
комиссии потребовалось меньше часа. На данный момент в столице лидирует партия
“Единая Россия”.

“Работа с бумажными бюллетенями также почти завершена.
Нам осталось подвести итоги еще по трем районам. После этого можно будет
говорить об официальных итогах выборов. Однако уже можно отметить, что в
большинстве районов по результатам онлайн и офлайн-голосования лидирует
“Единая Россия”, — заявила Ольга Кириллова.

Всего жители Москвы должны были распределить 1417 мандатов.
Выборы муниципальных депутатов проходили по всему городу, кроме района Щукино и
большей части ТиНАО (за исключением Троицка).


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