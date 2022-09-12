 

Производство медоборудования в Москве увеличилось на 60%

12.09.2022, 14:35, Разное
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За первые семь месяцев текущего года компании нарастили выпуск медоборудования на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, отметил заммэра. По его словам, на 22,6% увеличились объемы поставленной заказчикам продукции – до 10,4 миллиарда рублей.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский назвал медицинскую промышленность одним из приоритетных направления для столичных предприятий. Он уточнил, что за первые семь месяцев 2022 года в городе выпустили медоборудования на 5,4 миллиарда рублей и лекарственных препаратов на 18 миллиардов.

“Это превышает показатели прошлого года в 2,3 раза и на 24,5% соответственно”, – добавил чиновник.

Для выпуска медицинской продукции город заключил четыре офсетных контракта. Инвестор создает новое производство или модернизирует существующее. В свою очередь Москва обязуется в течение определенного срока приобретать его продукцию.

Ранее столица упростила условия для заключения таких контрактов. Город снизил в 10 раз минимальный объем инвестиций. Теперь достаточно вложить до 100 миллионов рублей.

Также теперь есть возможность заключать офсетные контракты с двумя или более регионами. В таком случае объем инвестиций должен составлять не менее 400 миллионов рублей.


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