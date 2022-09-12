Свежий минималистский нейл-арт сентября: украшенный прозрачный маникюр

С наступлением осени следует обратить внимание на новые тенденции в нейл-арте. Главной темой нового сезона станет прозрачный маникюр с декором. Он придает ногтям больше красоты и изысканности. Этот вид нейл-арта предполагает создание минималистского декора на естественном прозрачном фоне. В статье мы приведем несколько идей такого маникюра.

Перевернутый френч с блестками

Перевернутый френч – одна из самых модных тенденций 2022 года. Такой маникюр останется популярным и в сентябре. Украсьте основание ногтя полоской из серебристых блесток. Это сделает ваш маникюр нарядным.

Сердечки

Прозрачное покрытие ногтей позволяет наносить на него любые рисунки. Белые сердечки – один из самых красивых и лаконичных вариантов. Они хорошо выделяются на нюдовом фоне и сочетаются с разными тонами одежды.

Цветные волны

Создайте на прозрачном фоне несколько ярких волн разными цветами лака. Это один их самых удачных дизайнов, в котором вы можете использовать свои любимые оттенки.

Рельефный декор

Нанесите прозрачный лак, а затем прикрепите к каждому ногтю рельефный декор. Пусть каждая деталь имеет свой размер, это придает маникюру больше оригинальности. На фото ниже вы видите серебристый дизайн, но он может быть любого цвета. Прозрачная основа сочетается с разными оттенками.

Полумесяцы

Разноцветные полумесяцы у основания ногтя – современный и модный дизайн. Он минималистичен, но выглядит элегантно. Это хороший способ поэкспериментировать с пастельными оттенками.

Миниатюрный рисунок

Создайте на нескольких ногтях маленький рисунок на растительную или любую другую тематику. Вы можете использовать любые оттенки, которые вам нравятся.

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Если вам нравится более минималистичный и сдержанный маникюр, то оставьте часть ногтей без дизайна, а на других создайте рисунок.

Блестящие детали

Миниатюрные блестящие детали – стильный и простой дизайн. Поместите декор в центр каждого ногтя. Такой нейл-арт подойдет как для повседневности, так и для особых случаев.

Цветочный дизайн

Осенью 2022 года в маникюре очень популярны цветочные мотивы. Они красиво выглядят на прозрачных ногтях. На фото ниже вы видите цветочный дизайн белого цвета с миниатюрным блестящим декором. Но вы можете использовать любые оттенки на свой вкус.

Френч с волнами

Французский маникюр имеет множество вариантов. На фото ниже вы видите пример френча с белыми линиями волнистой формы разного направления. Вы можете создать свой рисунок в соответствии с собственными предпочтениями.

Заключение

Прозрачная основа – хороший фон для создания дизайна. На нем хорошо выделяются разные оттенки, рисунки и декоративные детали.