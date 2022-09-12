Блейзеры осени 2022: главные тенденции и актуальные новинки с подиумов

Ранней осенью, пока еще рано надевать куртки, можно в качестве верхней одежды использовать блейзеры. В своих новых коллекциях именитые дизайнеры представили новинки и очень яркие образы, которые не оставят равнодушными модниц во всем мире. Вдохновляемся идеями.

Тотал блэк

Если вам импонирует классика, то вы можете создавать стильные луки «тотал блэк». Например, сочетать черный блейзер с юбкой и с туфлями такого же цвета. Обратите внимание, что черная одежда вытягивает визуально силуэт, заставляя вас казаться выше и стройнее.

Подобная концепция применима не только к созданию офисно-деловых образов. Вы можете создать неформальный лук с помощью блейзера необычного кроя. Например, с вырезами в районе ключиц и с декольте. Удлиненный блейзер, короткая юбка плюс лаковые высокие сапоги — и у вас получается прекрасный наряд для посещения светской вечеринки.

С объемными рукавами

Изделия такого фасона в моде весь текущий год. Летом модницы носили блузы с объемными рукавами, а теперь будут носить блейзеры аналогичного пошива.

Чтобы не было диспропорции, придерживайтесь простого правила. Если у вас объемный верх, тогда должен быть облегающий низ. Например, вы можете надеть облегающую юбку любой длины. Можете надеть скинни или лосины под высокие сапоги. Избегать необходимо мешковатых джинсов и широких брюк, чтобы не получился бесформенный силуэт.

Чтобы сделать образ более женственным, используйте поясной ремень. С его помощью сможете обозначить талию.

С широкими плечами

Добавить в образ нотку брутальности можно с помощью блейзера в мужском стиле с широкими плечами. Комбинировать его следует с той же одеждой и по тому же принципу, что и блейзер с объемными рукавами.

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Выбирайте изделие нейтрального оттенка, чтобы оно сочеталось с вещами любых расцветок и принтов. Дополните образ элегантной сумочкой четкой геометрической формы, головным убором в виде берета. Или можете просто собрать волосы сзади в пучок. Получится эффектный образ стильной бизнесвумен.

Из шерсти или из кожи

Если говорить об актуальных материалах для блейзеров, то можно выделить два варианта. Первый — изделие из шерсти. Оно прекрасно подходит для прохладной, но сухой погоды.

А вот если на улице влажно, тогда останавливайтесь на втором варианте: блейзере из кожи. Натуральный это будет материал или эко — на ваше усмотрение. Допускаются оба варианта.

Шерстяные блейзеры можете смело сочетать с кожаной одеждой и обувью – получится совмещение сразу двух трендов в одном образе.

Блейзер-куртка

Новинка текущего сезона — это блейзер куртка. Изделие может быть с меховыми или замшевыми вставками, с яркой необычной фурнитурой. Блейзер-куртка сочетается с любой одеждой, поэтому с такой вещью можно создавать образы в разных стилях. Например, при сочетании с платьем получите нарядный лук. Микс с рубашкой и брюками поможет создать офисно-деловой образ.

Интересной является комбинация блейзера-куртки с рубашкой с гаслстуком и с коротким платьем. Это идея наряда для тех, кому импонируют смелые эксперименты и кто любит эпатировать публику.