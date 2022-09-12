Кейт Миддлтон рассказала, как принц Луи отреагировал на смерть прабабушки

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. В тот день дети Ее Величества поспешили к ней в Балморал, в том числе внуки – принцы Уильям и Гарри. Однако их жены Кейт Миддлтон и Меган Маркл предпочли остаться дома. Первую даже сфотографировали в Виндзоре в день смерти королевы. У герцогини Корнуолльской и Кембриджской была уважительная причина: на той же неделе ее дети отправились в новую школу, а младший сын Луи и вовсе пошел в подготовительный класс. Мало того, что для детей это стресс, так еще и некоторое время назад супруги отказались от услуг постоянной няни.

В тот день, когда Кейт вместе с мужем, его братом Гарри и Меган Маркл вместе появились в Балморале, чтобы почтить память ушедшей королевы, они пообщалась с подданными, которые собрались неподалеку. В беседе с одной из женщин Миддлтон призналась, что ей пришлось самой рассказать детям трагическую новость о смерти прабабушки. Также она поделилась, как на это известие отреагировал 4-летний принц Луи. Мальчик был, конечно, сильно расстроен, но отнесся к этому отчасти как к хорошей новости.

По крайней мере, бабушкой теперь вместе с дедушкой, – процитировала Кейт слова своего младшего сына.

Напомним, третий ребенок Кейт и Уильяма родился 23 апреля 2018 года в 11:01 по лондонскому времени, о чем спустя несколько часов сообщили на странице Кенсингтонского дворца в социальных сетях. Вечером того же дня счастливая мать, малыш и отец – принц Уильям, который также присутствовал на родах, выписались из госпиталя – лондонской больницы святой Марии – и отправились домой. Принц Луи стал шестым правнуком королевы Елизаветы II и занял пятое место в линии наследования британского престола. Каждый год в день рождения Луи (как и других членов королевской семьи) публикуется его новый портрет. Фото в честь трехлетия принца смотрите здесь, а четырехлетие – по этой ссылке.