Племянник Рики Мартина выдвинул новые обвинения против певца

По данным Associated Press, на днях на 50-летнего обладателя “Грэмми” Рики Мартина посыпались новые обвинения в сексуальном насилии. Племянник певца по имени Дэннис Санчез, который, кстати, отозвал предыдущий иск, вновь обратился в полицейское управление города Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Отметим, что детали обвинения тщательно скрываются. Известно лишь, что предполагаемый насильственный инцидент с участием Мартина произошел довольно давно, поэтому полиция будет обязательно проводить расследование. Адвокат певца уже выступил с опровержением причастности Мартина к преступлению.

Эти заявления являются дико оскорбительными и совершенно не связаны с реальностью. Когда этот человек ранее выдвигал аналогичные обвинения, иск пришлось отозвать – не в последнюю очередь потому, что он сам признал под присягой, что Рики Мартин никогда на него не нападал, – заявил адвокат Хосе Андреу-Фуэнтес журналистам издания People, – Прошло много времени, прежде чем средства массовой информации перестали давать этому глубоко несчастному человеку внимание и позволили ему получить помощь, в которой он так явно нуждается, – сказал юрист, намекнув на возможные психические расстройства племянника Мартина.

Напомним, что на прошлой неделе Мартин решил отстоять свою честь, а заодно и отомстить племяннику. Певец подал документы на рассмотрение в суд Сан-Хуана, Пуэрто-Рико, обвинив 21-летнего Санчеза в клевете.

Деннис Адиль Санчез выдвинул обвинения против знаменитого дяди в середине июля. Он заявил, что между ними был роман, который длился 7 месяцев и закончился этой весной. И в течении всего этого срока, по словам Денниса, он подвергался физическому и психологическому насилию. Закон Пуэрто-Рико очень серьезно относится к обвинениям в инцесте, и, если бы предполагаемый роман между Мартином и его племянником подтвердился, певцу грозило бы до полувека тюремного заключения.