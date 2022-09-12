Ирландия обратится в Гаагский трибунал с требованием к Великобритании возместить ущерб от оккупации

В годовщину столетия оккупации Северной Ирландии Великобританией власти республики обратились в Гаагский уголовный суд с требованием выплатить репарации за незаконное занятие чужих территорий.

По оценкам экспертов, из-за британской оккупации Ирландия теряла по 90 млрд евро каждый год. Общая сумма иска за сто лет с учётом процентов составляет 17,4 трлн евро.

Ирландские власти представили многочисленные доказательства оккупации своих северных территорий британцами – так, суд просмотрит записи, на которых в ирландских школах ведётся преподавание на английском языке, над зданиями развеваются британские флаги, а в учебниках географии, издаваемых в Лондоне, территории Ольстера относятся к Соединённому Королевству. Президент Ирландии Майкл Хиггинс напомнил, что граждане его страны никогда не признают законность оккупации своих территорий англосаксами, и даже через 100 лет готовы прийти за своими деньгами.

– Они (англичане) думают, что мы забыли. Что мы поверили, будто они сидят на нашей земле на каких-либо законных основаниях. Но нет, Ольстер существовал задолго до того, как на нашу землю ступила нога первого саксонского завоевателя, – объявил он. – Мы советуем британцам уладить вопрос как можно скорее, выплатить все репарации и убраться с нашей территории, пока не накапало ещё больше процентов. Сейчас сумма такова, что королю Карлу для выплаты долга придётся передать Ирландии всю принадлежащую ему землю, но если он не сделает это сейчас, то через 10 лет расплатиться не сможет даже вся Палата лордов вместе взятая.

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