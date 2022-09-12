Скандалы: Зачем они возвращаются?

Вслед за Паниным в Россию прилетел Oxxxymiron

Бывшие возвращаются, когда у тебя все хорошо. Фраза — актуальная для звездной тусовки, которая после февраля разлетелась по разным странам. Сначала в Сети распространилась информация о том, что актер Алексей Панин вернулся из Испании в Россию. Напомним, что этот актер призывал убивать русских.

«Я вернулся. С моей женой», — цитирует слова Панина Федеральное агентство новостей. Телеведущий Владимир Соловьев даже потребовал возбудить уголовное дело в отношении возвратившегося в РФ актера. Соответствующее заявление журналист сделал в своей программе «Соловьев Live».

Впрочем, сам Панин свое возвращение отрицает. Хотя в Instagram (соцсети Meta запрещены в РФ) 2 сентября была опубликована фотография его супруги в столичном парке «Зарядье».

Вот с Мироном Федоровым (рэпер Oxxxymiron) все понятнее. Его менеджер выложил в соцсети видео, на котором артист находится на одной из набережных Санкт-Петербурга.

Комментарий к видео от его автора — фраза «Осень. Особо [ненормальные] птицы прилетают с юга». Видеозапись сделана без звука, однако по телодвижениям Федорова можно сделать вывод, что он зачитывает рэп и ведутся съемки клипа.

С какой целью и зачем артист вернулся в страну, с политикой и действиями которой он не согласен, — не сообщается. Люди в комментариях пишут, что у рэпера просто заканчиваются деньги.

Еще одна несогласная с Россией — блогер Виктория Боня. Живя на две страны (Россию и Монако), девушка не забывала для аудитории соцсетей пускать скупые слезы по Украине и проклинать Россию, в которой родилась. Сейчас девушка отправилась покорять вершины в Гималаи. Правда, завоевать доверие поклонников у нее не получилось. Выставляя фотографии людей из горных селений с подписью «Вот это настоящие люди», Виктория Боня не ожидала, что ей посоветуют «остаться там таскать на горбе мешки с едой», «отправиться в Читинскую область», «посмотреть настоящую жизнь в глубинках России».

Евгений Василенко

Оригинал материала: “Daily Storm”