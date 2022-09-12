Эксперты опровергли украинские фейки о “конфликтах” между силовыми ведомствами РФ

Силовики из разных ведомств не только участвуют в боевых действиях, но и обеспечивают тыловую работу на освобожденных территориях, написал в своем телеграм-канале генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Эксперт высоко оценил результаты взаимодействия между ведомствами.

Он напомнил, что населению на освобожденных территориях оказывается гуманитарная помощь на постоянной основе, там создаются устойчивые системы обеспечения гражданской безопасности, выявляются диверсионные группы, ведется борьба с криминалом и прочее.

“При этом ведется, так сказать, информационная работа со стороны киевских властей, направленная на распространение слухов о якобы конфликтах между ведомствами: украинские спецслужбы в медиа и соцсетях активно распространяют соответствующую информацию, пытаясь внести разлад в проводимую “силовиками” работу”, – заявил политолог.

По его словам, киевские власти пытаются компенсировать отсутствие реальных успехов на поле боя. Распространением таких фейков украинские спецслужбы пытаются нарушить взаимодействие армии РФ, ФСБ и Росгвардии, демотивировать подразделения и снизить эффективность СВО, объяснил Мухин.

Также эксперт прокомментировал фейки о якобы конфликте интересов между ФСБ и ГРУ при распределении сфер деятельности в районе спецоперации. Эти ведомства имеют разные направления деятельности и делить им нечего, да и используемый инструментарий у них разных: ФСБ обеспечивает внутреннюю безопасность, а ГРУ собирает данные о противнике, подчеркнул политолог.

Мухин обратил внимание, что дезинформация распространяется в том числе через популярных военных блогеров. Пророссийские источники должны осознавать, что невольно работают на руку противнику и способствуют дестабилизации в районе СВО, предупредил эксперт.

“Получается, что в какой-то момент они даже встают на сторону ВСУ, что может быть расценено как, простите, госизмена, ведь “Интернет помнит все”, – заключил Мухин.

Высоко оценил уровень взаимодействия между армией РФ, ФСБ и Росгвардией и депутат Госдумы, политолог Михаил Делягин. “В недавних событиях на харьковском направлении равно героически звучат и Росгвардия, и ВС РФ, и народная милиция республик. Подозреваю, что ФСБ и ГУ Генштаба звучат куда реже только потому, что их деятельность непублична в принципе. О каком тогда разладе может идти речь?”, – недоумевает эксперт.

Аналитик призвал военных блогеров тщательно следить за публикуемой информацией и не поддаваться на информационные атаки противника.

“Украинские фашисты далеко, а бюрократия отечественной сборки близко, а доказывать, что Вы своим репостом не совершали госизмены, а пытались понять, что происходит, – удовольствие, на мой взгляд, совершенно избыточное”, – сообщил Делягин в своем телеграм-канале.