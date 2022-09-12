 

Брат Кейт Миддлтон отметил первую годовщину свадьбы, опубликовав необычное фото

12.09.2022, 12:38, Разное
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Вчера, 11 сентября, брат Кейт Миддлтон, новоиспеченной принцессы Уэльской, отметил первую годовщину брака. Он и его давняя возлюбленная Ализе Тевене обменялись клятвами год назад в Борм-ле-Мимоза, Прованс (Франция), где живет отец Ализе — Жан-Габриэль Тевене. Их поженил мэр города Антуан Ариззи, что среди гостей были родители жениха Кэрол и Майкл Миддлтоны, его сестра Пиппа с мужем Джеймсом Мэттьюсом и двумя их детьми, а также сама Кейт с Уильямом и детьми.

Из-за того, что пару дней назад не стало королевы Великобритании Елизаветы II, Джеймс и Ализе решили особо не праздновать годовщину. Даже вместо их свадебного портрета Миддлтон опубликовал архивное фото Елизаветы и Филиппа, сделанный в день их свадьбы 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Сегодня наша первая годовщина свадьбы, однако мне кажется неправильным праздновать в то время, когда мы все оплакиваем потерю королевы Елизаветы II. Вместо этого поделюсь свадебным фото королевы и герцога Эдинбургского, сделанным 74 года назад.
Моя любимая Ализе, с нетерпением жду возможности поделиться аналогичным нашим фото спустя столько же лет, – написал он под архивным снимком.

Ализе Тевене и Джеймс Миддлтон в день свадьбы, сентябрь 2021 года

Напомним, Джеймс Миддлтон – третий ребенок в семье Кэрол и Майкла, младший брат герцогини Кембриджской Кейт и ее сестры Пиппы. Он родился 15 апреля 1987 года в городе Рединг в Англии. Поступил на учебу в Эдинбургском университете, но бросил, вопреки уговорам семьи, и занялся предпринимательством. Сейчас, известный своей любовью к животным, Джеймс развивает свой бизнес по разведению породистых собак.

Джеймс Миддлтон открыто говорит о своих психологических проблемах. В январе 2022-го молодой человек признался, что по-прежнему борется с затяжной клинической депрессией. Он рассказал, что примерно в 2018 году у него диагностировали депрессивное расстройство:

Ровно 1255 дней назад мне диагностировали клиническую депрессию. В тот день я впервые узнал о психическом здоровье и о том, что это неотъемлемая часть нашей жизни. Через 10 дней я исчез, посадил в машину собак и, никому ничего не сказав, отправился в отдаленную часть заповедника Лейк-Дистрикт, – написал он в социальной сети. – Я плавал в ледяном озере, гулял по заснеженным горам и жил в коттедже вдали от цивилизации…  – написал он тогда. 


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