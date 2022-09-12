Философия независимой женщины: Алена Водонаева рассказала о любви к трудностям и переезде в купленную для своего кота квартиру

Блогер, журналистка и модель Алена Водонаева сама обеспечивает себя и своего сына Богдана. Она гордится своей финансовой независимостью и тем, что никогда не была содержанкой и не просила у мужчин денег. В недавнем посте знаменитость призналась, что она не любит легкую сказочную жизнь.

Сильная женщина

Водонаева написала в своей новой публикации, что раньше оправдывала свою лень тем, что говорила себе, будто Москва — это город одного дела. Сейчас же она изменила образ мышления. Блогер отметила, что на часах почти час дня, а она едет уже на четвертую деловую встречу: причем не последнюю за текущие сутки.

Водонаева порадовалась за тех, кто любит сказочную легкую жизнь, но призналась, что эта концепция не для нее. Блогер пояснила, что «любит пожестче» и любит видеть результаты своей работы. Именно от этого она получает удовольствие плюс бонусы в виде материального благополучия, прочного финансового фундамента, что дарит чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне.

Страхи

Сейчас Водонаева является не только успешным блогером-инфлюенсером, но также и бизнесвумен. Однако был период, когда знаменитость панически боялась заниматься предпринимательской деятельностью. Был страх, что в одиночку не удастся раскрутить бизнес. Плюс пугала бюрократия. Однако Водонаева все же набралась смелости, запустила свой стартап и не пожалела.

Отвечая на вопрос одной из подписчиц, как просить у мужчин деньги, знаменитость честно призналась, что не знает. У нее не было подобного опыта. Водонаева отметила, что когда мужчина сам заинтересован в женщине, то по своей воле может предложить материальную помощь. Если же избранник — тот, у кого нужно просить… «Ну такое», – подытожила звезда.

Соседка Абрамовича

Честно заработанные деньги Водонаева предпочитает инвестировать в недвижимость. Например, недавно она купила квартиру в Хамовниках. Интересно, что изначально данное жилье знаменитость покупала для своего кота, но потом подумала, что питомец может пожить и в других условиях, а такая квартира нужна самой. Водонаева брала жилье в ипотеку. Ей остается погасить задолженность в десять миллионов рублей.

Помимо этого, блогер приобрела пару квартир в Геленджике: прямо неподалеку он объектов недвижимости бизнесмена Романа Абрамовича. Водонаева поясняет, что сейчас данный населенный пункт стал весьма востребованным. После моратория на строительство ценник на местную недвижимость увеличился минимум вдвое.