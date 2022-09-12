Дженнифер Лоуренс впервые вышла в свет после рождения сына

Дженнифер Лоуренс, которая стала матерью в феврале этого года, впервые после рождения первенца вышла в свет. 32-летняя актриса посетила премьеру фильма “Красное, белое и вода”, в котором сыграла главную роль, на кинофестивале в Торонто.

Перед фотографами Лоуренс появилась в полупрозрачном платье Dior Haute Couture из черного боди и летящей юбки, а фасон дополнили рукава-фонарики со спущенными плечами. Образ завершили распущенные волосы, изумрудные серьги и босоножки. Дженнифер пребывала в хорошем настроении и с удовольствием фотографировалась с фанатами.

В фильме “Красное, белое и вода” Лилы Нойгебауэр Лоуренс сыграла военнослужащую, которая получила черепно-мозговую травму в Афганистане и по возвращении на родину пытается вернуться к нормальной жизни.

Напомним, что в феврале этого года Дженнифер Лоуренс родила сына от своего супруга, директора арт-галереи Кука Марони. Мальчика назвали Саем в честь американского художника, скульптора и фотографа Сая Твомбли. В начале сентября актриса стала героиней нового номера американского журнала Vogue и в интервью изданию рассказала о своем опыте родов и материнства.