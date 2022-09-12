Ана де Армас, Брэд Питт и Эдриен Броуди на премьере фильма “Блондинка” в Венеции

Вчера в Венеции, где подходит к концу 79-й кинофестиваль, состоялась самая ожидаемая премьера наряду с фильмом “Не волнуйся, солнышко” – “Блондинка”. Байопик, режиссером и сценаристом которого стал Эндрю Доминик, на красной дорожке представили исполнители главных ролей – Ана де Армас и Эдриен Броуди. Актер пришел на премьеру вместе со своей возлюбленной, модельером Джорджиной Чапман, а вот кубинская актриса решила не выводить в свет своего нынешнего партнера – исполнительного директора популярного приложения для знакомств Tinder Пола Букадакиса. Хотя пара попала в объективы папарацци во время лодочной прогулки по Венеции, то есть он прилетел поддержать ее.

Вместо Пола актрису сопровождал продюсер киноленты Брэд Питт. Голливудский секс-символ прилетел в Италию пару дней назад, но проигнорировал все прочие светские мероприятия. На дорожке он появился в псевдосмокинге, который дополняли галстук-бабочка, темные очки и черно-белые кеды Adidas. Ана же была очаровательна в нежно-розовом плиссированном платье с длинным шлейфом и глубоким декольте. Этот наряд напомнил публике сразу два культовых платья Мэрилин Монро, которую и сыграла Армас: белое платье из фильма “Зуд седьмого года” и розовое платье-бюстье с бантом на спине, в котором актриса исполнила песню про бриллианты в фильме “Джентльмены предпочитают блондинок”. Финальный и мощный штрих – массивное бриллиантовое колье в виде размахнувшихся крыльев и голливудская укладка волнами.

Фильму после просмотра аплодировали стоя 14 минут, что может конкурировать только с овациями после просмотра фильма “Кит” с Бренданом Фрейзером. Первые рецензии же такие: критики сошлись во мнении, что это достойный байопик о звезде такой величины, история получилась “мрачной, провокационной и откровенной”, а Ана де Армас имеет все шансы получить номинацию на “Оскар” в этом году. Но даже если она не получит статуэтку, звание новой голливудской звезды ей точно обеспечено.

Напомним, в основу сценария картины лег бестселлер Джойс Кэрол Оутс с одноименным названием. Действие романа разворачивается 1950—1960-х годах и охватывает основные этапы становления Нормы Джин Бейкер, известной всему миру как Мэрилин Монро, в статусе иконы кинематографа XX века. Партнерами Аны де Армас по съемочной площадке стали Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Каспар Филлипсон, Тоби Хасс, Сара Пакстон и другие.

28 сентября фильм станет доступен на платформе Netflix. Трейлер и кадры смотрите тут.

Ана де Армас (украшения – Messika)