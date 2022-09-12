5 самых удачных российских адаптаций зарубежных сериалов

Обратная сторона Луны



Фантастический детективный телесериал режиссера Александра Котта с Павлом Деревянко в главной роли — адаптация британского проекта “Жизнь на Марсе”. Правда, от оригинала в российской версии остались лишь детективная завязка и провал во времени на несколько десятков лет: настолько сильно отличаются Британия и Россия, что в настоящем времени, что в прошлом. В целом, на адаптацию сценария у продюсеров и сценаристов ушло целых пять лет, но оно того явно стоило — атмосферный сериал пришелся по вкусу и телезрителям, и кинокритикам. Так, критик Гоша Биргер отметил:

”Обратная стороны луны” как назло дает то, чего ни одно британское или американское шоу дать не может: кусочек родного, своего, местного, ответ на не заданный вопрос о том, зачем вообще нам нужен хороший русский сериал.

Михаил Соловьев — капитан московской полиции, и вот уже три года он безуспешно пытается поймать убийцу-маньяка. Все еще больше осложняется, когда Соловьев попадает в аварию. Мужчина, конечно, приходит в себя, но не в свое время и не в свое тело — Михаил переместился во времени на тридцать лет назад и оказался в теле своего отца. Или это лишь игры разума? Времени что-то выяснять у полицейского нет: в прошлом он встречает того же маньяка и продолжает его преследовать. Теперь Соловьеву необходимо разобраться со скачком во времени, поймать убийцу и вернуть себе прежнюю жизнь.

Русалки



Следователь Рита вдруг оказывается в непростом положении, когда тело ее сестры-близнеца Майи вдруг находят в дюнах. Ведь Майя исчезла 14 лет назад во время семейного отдыха на берегу моря. Рита вместе со своим напарником Матвеем хочет принять участие в расследовании и раскрыть семейные тайны, вдруг обрушившиеся на ее плечи. Но расследование поручают не ей, а следователю Беловой. Трагическая семейная история наполняется еще более необъяснимыми мистическими деталями, одной из которых становится пропажа семилетней Юли — дочери главной героини.

Над адаптацией израильского кинобестселлера работали кинокомпания “Амедиа Продакшн” и Продюсерская компания “Среда”. На родине сериал произвел настоящий фурор — критики признали проект лучшим триллером, и вскоре он стал международным хитом. Премьера мистического детектива состоится десятого сентября на Кинопоиске и Wink, после чего сериал выйдет в эфире “Первого канала”.

Закрытая школа



Испанский сериал “Черная лагуна” стал настолько популярным, что права на его адаптацию обрели в пяти странах, включая Россию. Наша версия мистического многосерийного фильма получила название “Закрытая школа” и стала одной из самых успешных адаптаций, собрав впечатляющий фан-клуб. Но и в этом случае оригинал при адаптации претерпел некоторые изменения. Уже во втором сезоне в сериале появились новые персонажи, а вместе с ними и сюжетные линии, не имеющие аналогов.

Ученики и преподаватели элитной школы-интерната “ЛОГОС” живут в старинной усадьбе посреди мрачного леса. И даже в таком замкнутом, отгороженном от всего мира, месте зарождаются большие противоречия и конфликты. Странности начинаются с пропажи пожилого учителя истории. Учащиеся решают разобраться в таинственном исчезновении и это навсегда меняет их жизни — правда оказывается страшнее любых страшилок и легенд.

Родина



Психологический триллер “Родина” — еще один проект, в основу которого лег израильский сериал. В центре событий находится бывший пленный, майор Алексей Брагин, которому приходится противостоять эксперту-аналитику контртеррористического центра – Анне Зиминой. Женщина подозревает Алексея в сотрудничестве с террористами, поскольку военный отсутствовал на родине целых шесть лет и уже давно считался пропавшим без вести.

История майора вскоре становится достоянием СМИ, а вернувшийся Брагин вынужден бороться не только с Зиминой, но и с нынешними реалиями: в тяжелом психологическом и физическом состоянии Алексей привыкает к новой мирной жизни и старается наладить отношения со своей семьей.

Красные браслеты



Ремейки на испанскую драму “Красные браслеты” вышли в России, США, Италии и Германии — настолько история поразила зрителей по всему миру.

В детской больнице, расположенной на берегу моря, лежат дети с самыми тяжелыми диагнозами: рак, проблемы с сердцем и серьезные травмы после автокатастрофы. А закадровый голос и вовсе принадлежит мальчику, который уже несколько лет находится в коме. Но как бы не было тяжело, дети продолжают жить — они ссорятся, мирятся, влюбляются и всегда стараются поддерживать друг друга в борьбе с отчаянием и болезнью. Для этого шестеро пациентов даже образовали свое маленькое сообщество “Красные браслеты”, названное так в честь браслетов-бирок, которые выдают после хирургических операций.