 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон воссоединились с принцем Гарри и Меган Маркл в Лондоне

12.09.2022, 9:50, Разное
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После смерти королеве Елизавете II, кажется, удалось то, что не получилось при жизни – примирить семьи свои внуков, принца Уильяма и принца Гарри. После выхода последнего и них из королевской семьи и последующей серии откровенных интервью Гарри м Меган, отношения между братьями сошли на нет. Последние два года они почти не общались и не встречались, когда Гарри приезжал из Америки в Британию (их последняя встреча состоялась на церемонии открытия памятника их матери, принцессе Диане). И нынешний приезд Гарри на родину, совпавший с трагическими событиями, тоже не предполагал родственных встреч. Но неожиданное ухудшение здоровья королевы, а затем и печальные новости о ее смерти, заставили Гарри пересмотреть свои планы.

Накануне герцог и герцогиня Сассекские появились перед подданными Великобритании. И не одни, а в компании принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Для сотен людей, собравшихся почтит память королевы у  ворот поместья Беркшир, воссоединение “великолепной четверки” стало большой неожиданностью. Хотя бы потому, что незадолго до этого, королевские инсайдеры рассказали об инциденте, который еще сильнее мог бы обострить конфликт королевской семьи с Меган и Гарри. По их словам, принц Чарльз попросил сына не привозить Меган на прощание с королевой, пояснив, что такой момент – только для самых близких.

В этот непростой для монаршей семьи момент принц Уильям решил сделать первый шаг к примирению. По словам лучшего друга герцога и герцогини Сассекских, журналиста Омида Скорби, принц Уэльский лично позвонил Гарри и пригласил его вместе осмотреть море цветов, возложенных за воротами поместья Беркшир в память о покойной королеве

Это, без сомнения, важный момент в истории отношений между двумя братьями,- добавил Скорби. 

К Беркширу Гарри, Меган, Кейт и Уильям приехали на одной машине. Братья были одеты в одинаковые черные костюмы с четным галстуком и белой рубашкой, а их жены – в похожие элегантные платья-миди и остроносые туфли на высоком каблуке. Общение с королевскими поклонниками заняло у четверки около 40 минут. Затем они уехали так же, как и приехали – вместе.

Напомним, похороны королевы Елизаветы II, которая умерла в минувший четверг в возрасте 96 лет, состоятся 19 сентября в 11 утра (13 мск). Служба пройдет в Вестминстерском аббатстве в присутствии всех членов королевской семьи и представителей других стран.


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