По цене “двушки” в Москве: в каких странах можно купить дешевое жилье

Сегодня покупка недвижимости остается одним из главных

инструментов выгодного инвестирования. Некоторые россияне даже покупают жильем

за границей, чтобы сдавать его в аренду отдыхающим. Однако в зарубежных странах

встречаются премиальные варианты для комфортной жизни. Причем, приобрести такие

апартаменты можно по цене двухкомнатной квартиры в Москве.

Об этом сообщает газета “Известия” со ссылкой на

исследование компании Realiste. Эксперты проанализировали цены в ряде мировых

регионов и назвали наиболее оптимальные варианты для граждан России. Для

сравнения была выбрана двухкомнатная квартира в столице с площадью 64

квадратных метра на втором этаже семиэтажного дома, построенного примерно 30

лет назад.

К примеру, “двушка” с обычным ремонтом в районе

метро “Динамо” при заявленных параметрах обойдется примерно в 18

миллионов рублей. За эквивалентную сумму, по данным исследования, в ОАЭ можно

приобрести недвижимость.

Квартира площадью порядка ста квадратов в элитном столичном

районе будет стоить чуть более одного миллиона дирхамов. За такое вложение

россиянин может рассчитывать на получения визы резидента. Апартаменты идеально

подойдут для инвестиций.

Приобрести недвижимость за 18 миллионов рублей и меньше

можно также в Турции. Однако эксперты не считают данное вложение выгодным для

инвестиций.

Квартира площадью 90-100 квадратов в центре столицы Таиланда

обойдется в цену московской “двушки”. Варианты поскромнее можно найти

в Италии. Там двухкомнатные апартаменты с выходом к морю обойдутся в цену менее

обозначенной суммы.

Стоит отметить, что жилье в России к концу года может

подешеветь. Об этом сообщает телеканал “360”. Аналитики подчеркивают,

что застройщики уже сейчас начинают предлагать клиентам скидки до 30%,

добавляет РИА ФАН.