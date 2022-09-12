 

Мнение: Поможет ли России поражение

12.09.2022, 8:35, Разное
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Вообще, поражения часто бывают полезны; например, в Российской империи наконец задумались об освобождении крестьян и провели еще кучу полезных реформ (типа отмены рекрутского набора и введения суда присяжных) только после поражения в Крымской войне. Тогда, кстати, Россия разом еще и избавилась от жуткого царя-ретрограда – Николая Первого, а обрела вместо него едва ли не самого блестящего и передового в своей истории – Александра Второго. Сплошные бонусы!

После поражения в Японской войне в России впервые появилась парламентская демократия – царь пошел на создание Государственной Думы. Тоже был огромный шаг вперед – хотя окончательного выхода из феодализма в тот раз не случилось, вскоре страна провалилась в него снова, в виде “первого в мире государства рабочих и крестьян”…

Теперь есть шансы на новый разгром. Поможет ли это России? Многие на это рассчитывают, особенно среди “наших людей на Западе”.

К сожалению, особых перспектив не просматривается. Наоборот – среди так называемых “патриотических сил” только повышается градус ожесточения, а самые видные Z-патриоты уже просто перешли к прямым призывам начать массово осуществлять так называемые “преступления против человечности”, а если называть вещи своими именами – заняться от имени России прямым террором против мирного населения, или стать “государством-террористом” НА ДЕЛЕ – не гнушаясь уже и применением ядерного оружия.

Почему так? Помимо присущих “патриотическим силам” подлости и скотства, тут есть и чисто идеологический момент. Дело в том, что у всей этой “общественности”, а если шире – вообще у российского народа на сегодня отсутствует какое-либо альтернативное представление о будущем. Проще говоря – никто не представляет: если не воевать со всем миром – то ЧТО ДЕЛАТЬ? Что вообще делать, если не воевать?

Всё это замешано на глубочайшем чувстве национальной неполноценности – которое, собственно, и следует считать основным итогом 20 с лишним лет установившегося в России путинского режима. Все эти предложения “а давайте взрывать женщин и детей”, “давайте оставлять людей без света и воды”, “давайте лишать миллионы людей отопления зимой” – они ведь опираются на браваду “вот такое мы говно!” (типа лихо и весело), но ведь по сути это отражает и “выстраданное” представление этих людей о самих себе. Они действительно считают не только себя, но и всю, так сказать, российскую гражданскую нацию г…ном – это чувство вполне искренне и безнадежно. Будь у них хотя бы чуть-чуть повыше самооценка – они бы не забыли так быстро традиционное (пусть сколь угодно неверное) представление о русской нации, которая “всех СПАСАЕТ” и “всем помогает”.

То есть то, что мы видим сейчас – это, как ни странно, последняя попытка поиграть в величие, только с переменой знаков. “Хотим быть величайшими!” – пусть даже это будет “величайшие злодеи”. Потому что, по общему убеждению – иначе останется только медленно гнить. При Путине у населения и особенно у “элит” окончательно испарилась вера в самих себя. Вообще – это уже почти клиническая картина: комплекс неполноценности обострился до такой степени, что это уже чревато распадом личности.

Или распадом нации.

Источник: Размышления вольного социолога


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