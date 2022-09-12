Что такое осень – это глэмпинг: почему смена сезона не означает смену моды на отдых на природе

Глэмпинги – это особая разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью приятного времяпровождения на природе. По данным Ассоциации глэмпингов, сейчас их в России уже более 250, а в ближайшие годы возможно открытие 1500-2000 новых лагерей. В немалой степени этому способствуют современные технологии, позволяющие вывести уровень сервиса в таких туристических объектах на принципиально новый уровень, ну и, конечно, фантазия и оригинальность мышления основателей.

Сейчас наиболее популярны сезонные лагеря, действующие в теплое время года, с мая по конец сентября. Как правило, это благоустроенные шатры или палатки, где есть все необходимое для приятного отдыха на природе: горячий душ, удобная постель, освещение и электроснабжение. Некоторые глэмпинги можно назвать всесезонными; они экипированы еще лучше и состоят из стационарных домиков, зачастую с очень симпатичным дизайном внутри, бытовой техникой (вплоть до холодильника, посудомойки и кондиционера), хорошим вайфаем и всеми неотъемлемыми деталями отдыха на природе: площадкой для гриля, велосипедами и плавсредствами, принадлежностями для рыбалки. «Люксовые» глэмпинги обустраиваются с учетом самых высоких запросов гостей, которые искушены в путешествиях, ищут еще неизведанные впечатления и требовательны к уровню сервиса. В таких лагерях есть ресепшен, администратор, еда, отражающая колорит местной культуры, даже иногда собственный ресторан. Обустраиваются не только номера, но и отдельные санитарные блоки, общественная зона, кухня или кафе, к каждому строению подводятся коммуникации и электричество.

Дача “Земляничная поляна”

Недалеко от Сергиева Посада, в живописном лесу на берегу Нерли супруги-предприниматели Антон Бердников и Наталья Рукина отстроили дачу «Земляничная поляна» – глэмпинг как раз такой пробы. Несмотря на то, что ресторана тут нет, он и не нужен, это ведь дача! Концептуально это место задумывалось не как гостиница или турбаза, а именно как дача – куда можно сбежать на недельку от городской суеты, расслабиться, погулять по дикому лесу, искупаться в чистой реке, пожарить мясо, но не потерять при этом в комфорте. Хозяева намеренно оставили лес на территории, где, конечно, есть постриженные лужайки и дорожки, но сохранилось и природное разнотравье, грибы и земляника, которой настолько много, что она дала название глэмпингу. «Земляничная поляна» – это лагерь из домиков, с двумя номерами-студиями в каждом, где помимо спальни и санузла есть кухня с холодильником, мойкой, плитой, СВЧ и электрочайником, всей нужной посудой и утварью. Прямо на берегу поставили баню с дровяной печью и общую зону для барбекю – здесь приятно спрятаться летом от жары, а осенью – греться у огня. Для самых активных есть площадка, чтобы поиграть в мяч, бадминтон или пострелять из лука. Дача имеет небольшой пляж с шезлонгами, пирс, песчаный вход в воду, все принадлежности для рыбалки, и, конечно, с вами гостеприимно поделятся знанием мест, где лучше всего клюет. Течение в реке едва уловимое, поэтому любые развлечения на воде приятны, даже когда погода уже не позволяет купаться. Желающим отправиться в небольшой круиз напрокат выдадут модные плавсредства: надувные каяки, пластиковые лодки на веслах или с мотором.

Спальня в домике “Земляничной поляны” Полноценная кухня тоже уместилась Мангальный домик Сами плавсрества можно взять напрокат Место для рыбалки в “Земляничной поляне”

Правда, не все отдыхающие умеют отдыхать самостоятельно. Для них в лакшери-глэмпингах предусмотрены всевозможные активности и развлечения, от тематических походов и мастер-классов по рыбалке и собирательству до лекториев и фестивалей. А в парке чудес «Кудыкина Гора», который находится под Липецком, глэмпинг как раз и вырос на базе кластера для развлечений на природе.

Фамильный проект, главным идеологом которого является невероятно креативная липецкая предпринимательница Юлия Уваркина, объединяет в себе семейные ценности и русские культурные традиции. Главный аттракцион парка – 15-метровый огнедышащий Горыныч, который рычит круглогодично по выходным и праздникам, но с октября будет делать это не в 20:00, а на два часа раньше. В парке можно встретить и другие оживающие скульптуры, увидеть древнерусскую крепость, сплавиться на лодках по реке Каменке, прогуляться к целебным источникам или по сафари-краю с животными (заметьте, ламы и лошади свободно гуляют, это никакой не контактный зоопарк!). В Центре гостеприимства гостей ждут разные indoor-развлечения и три ресторана на любой кошелек, один из которых – гастрономический – предлагает актуальную локаворскую кухню.

Юлия Уваркина

«Кудыкина Гора» – это крупнейший туристической объект области, место притяжения туристов со всей страны, – говорит Юлия Уваркина. – К нам приезжают как на один день, так и на неделю, чтобы оказаться наедине природой, познакомиться с животными из сафари-края, попробовать кухню из местных продуктов, пройти квест в крепости и посмотреть на рык исполина Змея Горыныча. Летом здесь лучше всего остановиться с палаткой или автодомом в оборудованном кемпинге близ реки Каменки. Еще одна альтернатива — гостевые дома с живописным видом из кухни-гостиной и оборудованной зоной гриля. Летний уикенд у нас лучше планировать заранее, чтобы составить маршрут и забронировать место для проживания. Для гостей «Кудыкина Гора» открыта круглый год: мы работаем, чтобы вы отдыхали.

Современные деревянные домики на 5-6 человек с двумя спальнями, гостиной и кухней расположены в некотором отдалении от центральной зоны парка. Они полностью оборудованы, по запросу гостей даже могут обеспечить кроваткой для младенца. В комнате отдыха с дизайнерскими лежаками предложат местные чайные сборы. В глэмпинге есть хороший вайфай, отдельная охраняемая парковка, гриль-зона, частный пляж с лаунжем, баня и купель с горячей водой.

Огнедышащий Горыныч Крепость на Кудыкиной Горе На огромной территории свободно пасутся животные Глэмпинг “Кудыкина Гора” Уют и комфорт

В поселке Вардане (Большой Сочи) предприниматель Никита Шипилов, известный ранее как основатель вегетарианского комьюнити «ВегМарт», организатор московских ЗОЖ-фестивалей «ВегМарт» и «МосВегФест», открыл этим летом всесезонный глэмпинг Art Hotel & Retreat. Лагерь не имеет никакого отношения к вышеупомянутым проектам, это собственная инициатива Никиты, хотя в реализации ее приняло участие немало людей из этих команд и волонтеров из разных городов России. Конечно, многие ретриты «ВегМарта» будут проходить на сочинской площадке, так что его фолловерам имеет смысл следить за расписанием.

Глэмпинг Art – самый бюджетный из нашего обзора. Здесь домики не отдельные, а один общий, со свежим ремонтом и ламповым уютом. Поклонникам минимализма нужно всего-то ничего: парковка, коммунальная оборудованная кухня и столовая, детский уголок и чил-аут для тех, кто постарше и хочет тишины, баня с парной на 10 человек, бассейн в саду и зал-веранда для йога-практик, конференций, лекций и концертов. Территория глэмпинга, на которой растут пальмы и фруктовые деревья, граничит с субтропическим лесом, где можно гулять. Море довольно близко, пляжи немноголюдные, и к ним ведет «своя» тропинка, по которой ходит мало туристов. Конечно же, в глэмпинге есть устойчивый интернет.

Пространство для лекций и семинаров в Art Hotel & Retreat Оно же – зал для йоги Детский уголок Интерьерный минимализм Бассейн в саду Общая кухня в Art Hotel & Retreat

Одно из главных преимуществ глэмпинга – это возможность пользоваться смартфонами, ноутбуком, планшетом и другими привычными устройствами благодаря доступу к электричеству. Те, кто бывали в подобных местах, знают, что проблема со связью на природе обычно зависит только от его внезапных и не всегда краткосрочных отключений. Так как на природе не слишком уместны шумные традиционные генераторы с вредными выбросами, самые продвинутые хозяева лагерей, чтобы дать гостям бесперебойный ток, подключаются к доступной энергетической инфраструктуре или портативным аккумуляторным батареям, если рядом нет электросетей. В автономных глэмпингах используют аккумуляторные генераторы на солнечных батареях, от которых можно запитать свет, холодильники, бытовую технику и другие устройства. Помимо отдельно стоящих портативных зарядных станций, используются целые модульные системы, способные обеспечить электричеством компактный дом, которые можно подключить к солнечной электростанции на его крыше. Экологичность глэмпингов – одна из причин, почему этот вид отдыха становится все более популярным. Отдавая должное удобствам, привычным для жителей современных мегаполисов, мы, к счастью, не перестаем думать о природе, потребляя предоставляемые ею блага.

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