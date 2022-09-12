Эмили Ратажковски подала на развод спустя два месяца после расставания с мужем

31-летняя Эмили Ратажковски официально дала понять, что примирения с отцом ее ребенка не будет. В минувший четверг модель подала документы в Верховный суд Манхеттена с просьбой развести ее с кинопродюсера Себастьяном Бир-Макклардом, брак с которым продлился чуть больше четырех лет.

Впрочем, разойтись быстро и с миром у бывших супругов вряд ли получится. Как стало известно Page Six, Бир-Маклард уже оспорил иск Ратажковски. Это значит, что пару скорее всего ждут долгие судебные разбирательства. О чем не смогли договориться экс-влюбленные, не известно, но не исключено, что главным спорным моментом мог стать вопрос об опеке над их годовалым сыном Сильвестром Апполо.

Эмили Ратажковски с мужем Себастьяном Бир-Макклардом

Официально о расставании Эмили Ратажковски и ее супруга-кинопродюсера Себастьяна Бир-Маккларда стало известно в конце июля. Впрочем, слухи о разладе в паре появились еще в середине месяца, когда папарацци заметили Эмили без обручального кольца. Тогда журналисты утверждали, что модель бросила мужа из-за его неверности, и она сама позже косвенно подтвердила эту информацию. После расставания в середине августа Эмили прервала молчание в социальных сетях и опубликовала редкое фото годовалого сына Сильвестра.

Напомним, с отцом своего ребенка, продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, Эмили впервые была замечена в декабре 2017 года на баскетбольном матче в Нью-Йорке. Спутник модели не был идентифицирован фотографами, а поведение пары на публике трактовалось не иначе как дружеское. Но уже в 2018 году ее поклонники и СМИ, мягко говоря, были шокированы сообщением о состоявшейся свадьбе: Эмили вышла замуж не за своего бойфренда Джеффа Магида, с которым встречалась три года и о котором было всем известно, а за Себастьяна. Бракосочетание прошло тихо, без шума: пара расписалась в мэрии Нью-Йорка 23 февраля 2018 года в присутствии самых близких друзей и свидетелей. Двумя годами позже они объявили, что ждут первенца, и 8 марта 2021 года на свет появился очаровательный Сильвестр Апполо.