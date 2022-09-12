 

В индианку вселился призрак убитой девочки

12.09.2022, 8:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жители деревни в Индии были удивлены и напуганы после странного инцидента, когда в местную жительницу якобы вселился призрак недавно убитой девочки.

Этот призрак тут же поведал ужасную историю о своем собственном убийстве.

Это произошло в конце августа 2022 года в деревне Барингия, округ города Баласор, штат Одиша. Молодая студентка колледжа, чьи имя пресса не называет, внезапно заговорила о том, что в нее вселился призрак.

По ее словам этот призрак принадлежал девочке из той же деревни Барингия, которая 24 июля 2022 года погибла, заживо сгорев в пожаре. Полиция расследовала этот случай, после чего арестовала некую Даяниди Джену, обвинив ее в убийстве девочки.

Студентка рассказала, что призрак этой девочки вселился в нее специально, чтобы рассказать о своем убийстве и передать через нее весточку своим родителям. В ее теле призрак находился примерно полтора часа, после чего покинул ее тело.

Когда призрак исчез, студентке стало плохо, она почувствовала себя сильно больной.

На видео, которое стало вирусным в местных соцсетях, видно, как молодая женщина сильно кричит в окружении людей возле деревенской хижины. Указывается, что это студентка, когда в нее вселился призрак.

Девушка сидя раскачивается телом, о чем-то громко причитает, а сидящие рядом две женщины постарше пытаются ее утешить. Также в видео рассказывается о том, как летом в пожаре погибла девочка и как местные жители горюют об этом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06.21 / Эконом-вариант или профи: как найти «своего» мастера перманентного макияжа

27.05.21 / Audi e-tron внесена в список на официальном сайте Индии

10.08.22 / Лесной пожар под Геленджиком потушен

26.11.21 / Ученые: Регулярный недосып опасен для организма

06.08.21 / Лионель Месси ушел из “Барселоны”: реакция экспертов и поклонников футболиста

19.03.22 / Ученые выяснили, что собаки могут испытывать беспокойство по тем же причинам, что и люди

30.12.21 / Мнение: 1-я Пуническая война

03.06.21 / Скандалы: Затоптать Толстого

26.02.22 / Слёзки на фоне манго – Личное мнение

10.02.22 / Год, когда правильный уход за собой очень важен: тенденции красоты и здоровья 2022-го

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика