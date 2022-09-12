В индианку вселился призрак убитой девочки

Жители деревни в Индии были удивлены и напуганы после странного инцидента, когда в местную жительницу якобы вселился призрак недавно убитой девочки.

Этот призрак тут же поведал ужасную историю о своем собственном убийстве.

Это произошло в конце августа 2022 года в деревне Барингия, округ города Баласор, штат Одиша. Молодая студентка колледжа, чьи имя пресса не называет, внезапно заговорила о том, что в нее вселился призрак.

По ее словам этот призрак принадлежал девочке из той же деревни Барингия, которая 24 июля 2022 года погибла, заживо сгорев в пожаре. Полиция расследовала этот случай, после чего арестовала некую Даяниди Джену, обвинив ее в убийстве девочки.

Студентка рассказала, что призрак этой девочки вселился в нее специально, чтобы рассказать о своем убийстве и передать через нее весточку своим родителям. В ее теле призрак находился примерно полтора часа, после чего покинул ее тело.

Когда призрак исчез, студентке стало плохо, она почувствовала себя сильно больной.

На видео, которое стало вирусным в местных соцсетях, видно, как молодая женщина сильно кричит в окружении людей возле деревенской хижины. Указывается, что это студентка, когда в нее вселился призрак.

Девушка сидя раскачивается телом, о чем-то громко причитает, а сидящие рядом две женщины постарше пытаются ее утешить. Также в видео рассказывается о том, как летом в пожаре погибла девочка и как местные жители горюют об этом.