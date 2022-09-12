 

В Техасе несколько человек засняли скопление НЛО в ночном небе

12.09.2022, 8:23, Разное
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Сразу несколько жителей Техаса, США, поздним вечером 1 сентября 2022 года увидели в темном небе странное скопление из пяти ярких огней и засняли это на свои телефоны.

Судя по представленным роликам, эта загадочная “армада НЛО” просто зависла в небе и не двигалась, или двигалась очень медленно, не нарушая строя. Указывается, что эти огни НЛО были замечены в городке Раунд-Рок .

“Честно говоря, это было завораживающе. И было так тихо, потому что, если бы это был один огонь, я бы, возможно, подумала: “О, это вертолет, самолет, что-то в этом роде”. Но как будто они были все вместе”, – рассказывает Эмили Уайт в интервью журналистам FOX 7 Austin.

Когда журналист спросил ее, думала ли она о том, что этом мог быть близкий контакт с пришельцами, девушка ответила следующее:

“Я буду честна, отчасти. Я не знаю, верю ли я во все это, я не знаю. Может быть. Я часто слышу в Америке, что такие вещи случаются. Я думаю, это просто из-за того, что он (объект) вообще не производил никакого шума, что мне показалось очень странным. Но, да, определенно, определенно чувствовалось, что это было похоже на инопланетное вторжение или что-то в этом роде”.

Другой очевидец по имени Гас Макгивен также дал интервью:

“Я никогда не верил в НЛО или что-то в этом роде, но я имею в виду, я мог бы поверить сейчас. Я не знаю, я не уверен”.

До сих пор неизвестно, что это были за объекты (или один объект с пятью огнями). Есть гипотеза, что это кто-то запускал беспилотники ночью.

“Я бы сказал, что в этом нет ничего внеземного. Но я не говорю, что это невозможно “, – комментирует эксперт по беспилотным летательным аппаратам Джин Робинсон.

Робинсон живет в Уимберли, обучает пилотов дронов и управляет несколькими типами платформ для беспилотных летательных аппаратов. Он просмотрел видео, которое записали очевидцы и сделал такой вывод:

“Мое первоначальное мнение заключается в том, что это, скорее всего, феномен, основанный на беспилотниках”.

На одном из видео очевидцев можно увидеть, как огни в небе уменьшились. Еще на одном ролике видно что-то, похожее на лазерный прицел. Однако Робинсон говорит, что лазеру не от чего было отражаться.

По законам США нельзя запускать беспилотники в темное время суток. Особенно “стаей” из нескольких штук. Сообщается, что сейчас официальные лица FAA (Федеральное управление гражданской авиации США) проверяют, был ли предоставлен кому-то такой отказ. Полиция тем временем сообщает, что никаких звонков по поводу странных огней в небе им в ту ночь не поступало.


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