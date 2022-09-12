Загадочное пророчество Нострадамуса о королеве Елизавете II

Королева Елизавета II скончалась в прошлый четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет.

Толкователи средневекового астролога Нострадамуса считают, что он сделал потрясающее предсказание, касающееся смерти британского монарха.

В своей книге «Пророчества», написанной в 1555 году, Нострадамус предсказал «внезапную смерть» политического лидера к 2022 году. Это описываемое событие совпадает с кончиной королевы Елизаветы II.

В предсказании Нострадамуса, которое стало популярным в Сети, упоминалось: «Внезапная смерть первого персонажа будет изменена, и в его королевстве посадят другого». Дело в том, что после смерти монарха его место займет принц Уэльский Чарльз.

Принца Чарльза официально провозгласят королем Карлом III. Многие подданные уверены, что это не самое удачное имя для правителя Великобритании. Карл I был казнен как предатель отечества, а во времена Карла II в Лондоне свирепствовала чума и случился большой пожар, почти уничтоживший город.

Некоторые исследователи считают, что 14-е четверостишие 4-й центурии предсказывает смерть какой-то важной персоны, которая произойдет в 2022 году. Толкователи пророчества считают, что это предсказание имеет прямое отношение к кончине Елизаветы II и приходу Карла III.

Сколько будет царствовать Карл III, неизвестно, однако в королевских кругах уверены, что монарх выбрал имя крайне неудачное. Англичане уверены, что оно приносит несчастье и самому королю, и его подданным — история тому свидетель.