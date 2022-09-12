 

Загадочное пророчество Нострадамуса о королеве Елизавете II

12.09.2022, 8:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Королева Елизавета II скончалась в прошлый четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет.

Толкователи средневекового астролога Нострадамуса считают, что он сделал потрясающее предсказание, касающееся смерти британского монарха.

В своей книге «Пророчества», написанной в 1555 году, Нострадамус предсказал «внезапную смерть» политического лидера к 2022 году. Это описываемое событие совпадает с кончиной королевы Елизаветы II.

В предсказании Нострадамуса, которое стало популярным в Сети, упоминалось: «Внезапная смерть первого персонажа будет изменена, и в его королевстве посадят другого». Дело в том, что после смерти монарха его место займет принц Уэльский Чарльз.

Принца Чарльза официально провозгласят королем Карлом III. Многие подданные уверены, что это не самое удачное имя для правителя Великобритании. Карл I был казнен как предатель отечества, а во времена Карла II в Лондоне свирепствовала чума и случился большой пожар, почти уничтоживший город.

Некоторые исследователи считают, что 14-е четверостишие 4-й центурии предсказывает смерть какой-то важной персоны, которая произойдет в 2022 году. Толкователи пророчества считают, что это предсказание имеет прямое отношение к кончине Елизаветы II и приходу Карла III.

Сколько будет царствовать Карл III, неизвестно, однако в королевских кругах уверены, что монарх выбрал имя крайне неудачное. Англичане уверены, что оно приносит несчастье и самому королю, и его подданным — история тому свидетель.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07.22 / Der Spiegel рассказал, как Штайнмайер грубо осадил Зеленского за срыв апрельского визита

10.06.22 / Новый кроссовер Haval Cool Dog заметили без камуфляжа перед дебютом

12.07.22 / Рогозин анонсировал новые испытания межконтинентальной ракеты “Сармат”

30.11.21 / Назван ТОП-10 самых полезных орехов

07.10.20 / Ретро-пальто и “детское” колье: Кейт Миддлтон посетила Университет Дерби

18.05.21 / Как стать «муравьедом»

18.11.21 / Алсу впечатлила поклонников неожиданной метаморфозой во внешности: “Женские радости”

16.09.21 / Три варианта причесок для элегантного образа. Они делают женщину моложе

11.07.22 / Мнение: Лиз Трасс

22.03.21 / В Канаде выявлена новая опасная болезнь мозга, от которой пострадало уже 43 человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика