 

Британка выгнала не любивших убираться беженок с Украины

12.09.2022, 7:50, Новости дня
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Жительница Великобритании Таня Фокс (из соображений конфиденциальности имя изменено) приютила в своем доме двух украинских беженцев, о чем впоследствии горько пожалела, пишет Daily Mail.

Гостями британки стали мать и дочь с Украины, которые до этого три месяца провели в Берлине, где 38-летняя Алена успела найти временную работу и обзавелась новым шикарным гардеробом. В результате в Великобританию украинки приехали с объемным багажом, для перевозки которого потребовалось сразу две машины, передает РИА «Новости».

Дочь женщины, по словам британки, определили в школу и оформили положенное пособие.

Фокс упомянула, что женщина каждый день обедала с дочкой в кафе или просила приготовить поесть приютившую их женщину. Однако в ответ на просьбы поддерживать чистоту в доме украинка только через несколько недель неохотно взяла в руки пылесос.

Вскоре мама с дочерью уехали, так как им предложили квартиру побольше. При этом в комнате за собой они не убрали.

«Двери моего дома в последний раз закрылись за ними. Я могу вздохнуть с облегчением. Чувствую себя эмоционально выгоревшей, наивной и глупой. Мне даже кажется, что я неудачница», – резюмировала Фокс.

Ранее британский викарий Джонатан Блейк, приютивший украинцев в своем доме в лондонском районе Уэллинг, назвал их неблагодарными беженцами. Священнослужитель уточнил, что выходцы с Украины давно хотели перебраться в Соединенное Королевство, а ситуация в их родной стране стала лишь удобным поводом сделать это.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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