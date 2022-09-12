«Тонущей» Британии предрекли мрачные перспективы из-за Трасс

Новый премьер-министр Лиз Трасс может привести «тонущую» Великобританию к тому, что страна окажется «на обочине», говорится в статье газеты The Guardian за авторством Саймона Тисдалла.

«Что другие лидеры и народы будут думать о Лиз Трасс в беспрецедентный час испытаний для Британии? Этот непроверенный премьер-министр теперь должен попытаться провести страну через кризис единства и уверенности, который может быть вызван смертью ее бесконечно более известной тезки, Елизаветы II», – цитирут РИА «Новости» статью The Guardian.

По его словам, новый премьер часто говорит об углублении союзов после Brexit, однако ее действия на сегодня указывают не на «глобальную Британию», которая «прокладывает путь», а на одинокое государство «без друзей».

При этом смерть Елизаветы II, которую «знали и уважали президенты и премьер-министры всего мира», неизбежно ослабит британское влияние, рычаги воздействия и «мягкую силу» – что бы ни делал новый король Карл III. Так, после выхода из ЕС страну все чаще обходят стороной и высмеивают как союзники, так и противники, и по любым меркам – ВВП, валюта, долг, влияние, военная мощь – Британия «тонет».

Как отмечает автор, Трасс вступила в должность, столкнувшись с множеством проблем, включая энергетический кризис и кризис стоимости жизни, однако вызов, который стоит перед ней сейчас, затмевает все остальные по своим последствиям для внутренней сплоченности Великобритании и ее будущего места в мире.

«Теперь вопрос для наблюдающего за Британией мира заключается в том, откажется ли Трасс от своей риторики «мы против них», обуздает свои тэтчеровские предрассудки и еврофобию и восстановит международные мосты, по которым израненная, полузадушенная «нация устремлений» сможет выбраться в безопасное место», – предупреждает автор.

При этом послужной список Трасс по решению разногласий и налаживания отношений, по его словам, «не внушает оптимизма». «За 12 неуклюжих месяцев в качестве министра иностранных дел Трасс неумело обострила отношения Великобритании со всеми крупными международными державами», – указывает он.

Как пишет Тисдалл, Елизавета II всегда приспосабливалась к новым временам. «Может ли премьер-министр Лиз проявить такую же ловкость и гибкость? Потому что прямо сейчас Британия и британцы рискуют остаться на обочине», – резюмирует автор.

Ранее бывший главный редактор Daily Telegraph и London Evening Standard, обозреватель Bloomberg Макс Хастингс заявил, что с приходом к власти в Великобритании нового премьер-министра Лиз Трасс страна рискует не справиться с чередой сложных кризисов.

—